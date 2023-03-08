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08/03/2023 09:24

【兩會解讀】人行職能瘦身，中證監擴權，分析：雙峰監管露端倪

　　《經濟通通訊社８日專訊》提請全國人大審議的《國務院機構改革方案》提出，將在銀保監
會基礎上組建「國家金融監督管理總局」，統一負責除證券業之外的金融業監管，不再保留銀保
監會；中證監擴權，由國務院直屬事業單位調整為直屬機構，並將發改委企業債的審批權攬入麾
下；人民銀行則在機構及職能上雙重「瘦身」，將撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級
支行；人行對金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。
　　招聯金融首席研究員董希淼表示，本次金融監管體系改革之後，具有中國特色的「雙峰」監
管進一步顯露端倪－－人行將主要負責貨幣政策和宏觀審慎監管；國家金融監督管理總局統一負
責除證券業之外的金融業監管和金融消費者權益保護；中證監負責資本市場監管，增加企業債券
發行審核等職責。國家金融監督管理總局統一負責除證券業之外的金融監管，有助於減少監管空
白和監管交叉。他解釋，主要發達國家的金融監管體系主要有統一監管、分業監管和「雙峰監管
」等三種模式；其中「雙峰監管」模式將監管職能劃分為市場行為監管和審慎監管。（ｌｃ）

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