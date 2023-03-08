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08/03/2023 09:01

【大國博弈】白宮支持參議院法案禁ＴｉｋＴｏｋ，呼籲盡快通過

　　《經濟通通訊社８日專訊》白宮表示，支持十名參議員提出的立法，賦予政府新的權力，禁
止中國短片分享平台ＴｉｋＴｏｋ和其他可能構成國安風險的外國技術。白宮的支持可能會加速
該議案獲得通過。
　　美國參議院１２名跨黨派議員提出法案，授權商務部長雷蒙多，可基於國家安全考慮，制裁
ＴｉｋＴｏｋ和其他構成國家安全風險的技術。有份牽頭提出法案的情報委員會主席沃納指，相
信中國政府可透過ＴｉｋＴｏｋ控制用戶接收的信息，構成國家安全威脅，法案亦會同時適用於
來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、委內瑞拉和古巴的其他技術，若商務部認為有國家安全風險，
可以施加限制甚至完全禁止。
　　白宮國家安全顧問沙利文指，法案可授權華府預防有國家安全風險的外國科技服務，保護國
民數據和國家安全，有助應對目前和防範未來的威脅，期待就法案與兩黨議員合作，促請國會加
快行動，把法案提交總統拜登簽署。
　　ＴｉｋＴｏｋ發聲明回應指，禁令將等同禁止向全球數以十億計的ＴｉｋＴｏｋ用戶輸出美
國文化和價值觀。
　
＊ＴｉｋＴｏｋ推新計劃說服歐洲官員其數據安全＊
　
　　據外電引述消息報道，ＴｉｋＴｏｋ正推出名為「三葉草計劃」，旨在說服歐洲政界人士相
信公司正在保護歐洲用戶數據安全。
　　知情人士稱，第一站是倫敦。ＴｉｋＴｏｋ高管周一（６日）向英國政治顧問、智庫和其他
決策者介紹了其保護歐洲用戶數據安全的計劃。該計劃的代號參考了愛爾蘭的知名標誌，
ＴｉｋＴｏｋ打算在愛爾蘭建立兩個數據中心來存儲歐洲用戶的數據。（ｊｔ）

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