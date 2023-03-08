《廣匯論勢－鄭廣復》央行暗示加息近尾聲，澳元０﹒６５５強支持

《廣匯論勢》昨天澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）宣布加息２５基點，將指標隔夜利率上調至

３﹒６厘，是２０１２年６月以來最高，但議息結果公布後，澳元兌美元急跌，昨天（７日）收

市失守０﹒６６。ＲＢＡ在會後聲明末指出，貨幣決策委員會預期有需要進一步加息，以確保通

脹返回目標水平，且近期的高通脹只是暫時性。

澳元匯價在央行宣布加息後不升反跌，主要因為ＲＢＡ在聲明中同時指出，根據澳洲統計局

（ＡＢＳ）編制的ＣＰＩ指標，澳洲通脹已經見頂－澳洲第四季ＣＰＩ按年升７﹒８％，但１月

份ＣＰＩ指標升幅為７﹒４％（去年１２月為８﹒４％）。此外，ＲＢＡ又預期通脹率將於今、

明兩年回落，而到２０２５年中將會降至３％。



＊洛威：通脹螺旋上升風險低＊



另一方面，ＲＢＡ行長洛威表示，物價與薪酬螺旋上升的風險仍低，但勞工市場仍然緊張，

當局需要對薪酬風險保持警惕，但他表示經過連串加息後，利率已處於限制性水平。言論令澳元

匯價受壓，兌美元今早曾低見０﹒６５６８，後市須重新守站穩０﹒６７５０以上才有機會進一

步上升，短期以０﹒６５５０的前雙頂頸線為強力支持。

昨天美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聯合經濟委員會聽證會，發表半年度貨幣政策報告。市

場以他的言論偏鷹而推高美元匯價。且看看他說了甚麼。鮑威爾表示，雖然近月通脹持續放緩，

但距離２％仍有很長的路要走，而且崎嶇不平。近期公布的經濟數據表現較預期強勁，預示最終

利率水平很可能比之前估計更高，若然所有數據皆反映需要加快收緊，當局會準備加快加息步伐

，要令物價回復穩定，就需要令貨幣政策在一段時間內處於限制性水平。



＊聯儲局３月加息半厘機會微＊



坦白說，鮑威爾的言論與他之前所說的沒有太大分別，但要留意，根據他所講，需要加快加

息步伐的前提，是「所有」數據皆反映需要加快收緊（貨幣政策）。可想而知這個「所有」的門

檻有多高。即使以非農就業職位變動計，２月份亦不見得會再次出現５０萬個或以上的增長！另

外，製造業ＰＭＩ亦連續四個月處於收縮水平，服務業ＰＭＩ則在連續７個月處於收縮水平後，

２月重上擴張水平，但亦不過升至５０﹒６。若然鮑威爾所講的「所有」數據只與通脹相關，則

他可以任意加息了，甚至應該將聯邦基金利率目標範圍加上６﹒５厘以上！

雖然部分市場人士認為，聯儲局很可能在３月議息會議加息５０基點，但我認為機會不大，

除非聯儲局真的認為現在是加大加息幅度的合適時間。然而，當局此前連續兩次降低加息幅度，

今次若突然加快，令人覺得聯儲局完全未能掌握局勢、憑感覺行事，令其信譽受損。其次，若然

今次加息５０基點，那是否會調高今年聯邦基金利率目標上限？不調高等於暗示加息周期結束，

若然在加息５０基點後再調高今年利率上限，必將重挫股市，這是當局想看到的嗎？

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

