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08/03/2023 10:50

【兩會解讀】彭博經濟學家：機構改革利持續增長，但政策風險更高

　　《經濟通通訊社８日專訊》國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革。彭博經濟研
究發布解讀指，新方案將更多權力集中在中央政府，這或能增強政策的實施，強大而有效的機構
安排有利於中國經濟的可持續增長，不過這樣做的另一面則意味著風險，政策失誤可能給中國經
濟造成更大的傷害。
　　解讀又指，中央政府層面的監管機構直接參與地方層面金融監督管理的新安排，有利於遏制
金融風險和解決廣泛問題，特別是地方政府債務和樓市風險。
　
＊金融監督管理總局將接手金融控股公司監管工作＊
　
　　在金融監管方面，機構改革方案的重點是增強中央監管的權力和效率。新組建的國家金融監
督管理總局將承接銀保監的職責，新機構還將從人民銀行接手對金融控股公司等金融集團的日常
監管，從而統一負責除證券業之外的金融業監管。至於人民銀行將重點關注貨幣政策和宏觀金融
穩定，而中證監作為證券業監督管理機構的角色保持不變。
　　解讀認為，這些調整為金融行業的監管機構提供了明確的職權和界限。在這方面，新的架構
消除了監管方面存在的缺口和重疊。方案加強了中央金融監管機構在地方金融體系內的權力，不
過地方政府下設的金融相關監管機構的職權範圍將會縮小。（ｅｙ）

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