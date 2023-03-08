【內房困局】金科股份境外債權人稱訴求遭無視，發信內地監管部門

《經濟通通訊社８日專訊》已爆發債務問題的內地一線房企金科股份（深：０００６５６）

，其對境內外債券持有人的差別態度，讓其美元債持有人感到不滿。據報，金科股份美元債持有

人特設小

組的法律顧問於本月初向深交所、重慶市金融監管部門及重慶證監機構發信，希望有關部門督促

金科償還離岸債券。重慶市為金科股份的總部所在地。

金科股份今日股價無升跌，報１﹒８４元人民幣。

金科股份在去年１２月末拒絕支付其唯一一筆美元債券的利息，涉及本金總額３﹒２５億美

元。有關信函指出，特設小組向金科發送函件要求支付逾期利息，２月初再發送一份加速到期通

知，但金科沒有任何回覆，至今既無償債亦無任何溝通。特設小組警告，如果金科不能在３月底

前償還美元債，或提供令人滿意的重組計劃，他們將在中國和其他司法管轄區採取法律措施，包

括聲請破產程序。

隨著內地發展商債務困局不斷擴大，愈來愈多的企業選擇優先處理境內債務，而忽視境外債

權人的要求。至於金科股份的問題則更為嚴重，因該企業在境外並沒有股份上市，也沒有與這支

美元債券有關聯的子公司，境外債權人無法通過香港法院向金科的離岸實體提出清盤呈請，把官

司打到內地的法院可能是一個無奈的選擇。（ｅｙ）





