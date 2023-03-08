《投資智慧－鄧聲興》新意網（１６８６）捉緊ＣｈａｔＧＰＴ商機

《投資智慧》兩會正在召開，內地政府制訂今年國內生產總值（ＧＤＰ）目標５％，市場反

應正面。另看好國家大力發展數碼經濟，提升常態化監管水平，支持平台經濟發展，拉動恒指表

現平穩，周二（７日）開市一度重上２１０００點水平。由於港股指數仍屬合理水平，投資者不

妨吸納「穩中突破」的股票，當中有長期盈利能力兼具備ＣｈａｔＧＰＴ等ＡＩ元素的新意網

（０１６８６）可納入年度選股組合。



新意網是香港最大的數據中心服務商，其業務模式與收租股類似，而疫情推動遙距經濟發展

，對網絡需求同步上升，有利新意網業務。在市場關注板塊平台經濟及聊天機器人

ＣｈａｔＧＰＴ等ＡＩ領域上，除百度（０９８８８）、美圖（０１３５７）外，微軟也大力發

展ＣｈａｔＧＰＴ。據悉，微軟也是新意網的客戶，租用集團的數據中心。同時，在國際經營商

加速布局ＣｈａｔＧＰＴ及ＡＩ的大周期下，數據中心是數字化商業體系下的核心參與者，當中

經營商不容易輕易遷出數據中心，屬長期租約，自必利好新意網持續增加租金及毛利額的提升。



基本面上，新意網２０２２╱２３中期財報顯示，受益於新客戶及現有客戶對數據中心的需

求增加所帶動，集團期內收入按年上升１１％至１１﹒０８億港元。ＥＢＩＴＤＡ同見增長穩健

，按年上升１１％至８﹒０５億元。若集團的數據中心以市場估值進行調整，每股淨資產可達

１１﹒５元。公司股東應佔溢利按年上升６％至４﹒３３億元；ＥＢＩＴＤＡ利潤率保持於

７２％強勁水平。



集團表示，新意網現時在香港經營六個數據中心，ＭＥＧＡ Ｇａｔｅｗａｙ即將投入服務

，ＭＥＧＡ ＩＤＣ第一期及第二期分別在今年及２０２６年落成。屆時，集團於香港的數據中

心總樓面面積將由去年底的 １５０萬平方呎擴充至近３００萬平方呎，而設施全面啟用後，電

力容量將由８０兆瓦增加至超過２８０兆瓦，擴大集團高端數據中心設施容量，捉緊集團目前及

潛在客戶日益增加的數據需求及市場巨大商機。



新意網一向不派中期息，而去年度末期息派０﹒２０８元，按年增加７％，息率４厘，雖然

不算高，但集團的派送政策穩定，已連續１１年錄得派息增長，過去兩個年度派息率比率亦達

１００％，是本地市場罕有的收息股貴族。



再者，市場雖然仍然憂慮美國今年上半年仍會加息，但加息不會永無止境，眼見不少香港銀

行已開始稍稍下降港元定期利率。若下半年美國儲蓄局將加息放緩，勢對收息股有利好作用，而

在過去兩年，新型公用股盈利不但未受疫情影響反而有所增長，當中新意網現價息率（４﹒４％

）見吸引，新意網母公司是新鴻基地產（０００１６），投資香港大型企業較穩陣，值得留意博

財息兼收。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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