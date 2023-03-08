《拆局麒想－林嘉麒》電視廣播轉戰內地直播帶貨，盈收成果待觀察

《拆局麒想》電視廣播（００５１１）旗下在淘寶平台昨晚（７日）舉行了首秀，持續６小

時直播帶貨，全場直播銷售額突破２３５０萬元人民幣，累計觀看人數超３２０萬，累計觀看人

次超過４８５萬，最高在線人數超過３萬。按計劃，集團旗下上海翡翠東方傳播（以下簡稱為翡

翠東方）與淘寶將在年內舉辦超過４８場電子商貿直播，預計為公司帶來千萬級別港元的收益。

假設每場直播均可帶來２０００萬元人民幣銷售額，４８場的直播的總銷售額將高達９﹒６億元

人民幣，較集團２０２１年度電子商貿營業額的２﹒３８億元多出３倍。而公司市值由上星期的

１７億升至今日收市約５８億元，升值達２﹒４倍。



電視廣播積極轉形並不是新鮮事，由２０１８年創立Ｂｉｇ Ｂｉｇ Ｓｈｏｐ開始，及後

於２０２１年購入「士多」及「鄰住買」平台。２０２１年其電子商貿業務於期內收入由

２０２１年上半年的１７００萬港元激增超過２７倍，至２０２２年上半年的４﹒６１億港元，

貢獻了其２５％的收入，儘管此業務收入高速增長，惟仍未可扭虧為盈，去年度分部

ＥＢＩＴＤＡ虧損大幅擴大至９２８８萬元。電視廣播就算在疫情其間，亦積極與內地電視合作

，透過不同形式節目增加旗下藝人的曝光率，知名度也因此提升，而今次與淘寶的合作似乎成為

變現的其中一個方法。股價近期爆升了，究竟反映了多少呢？抱歉，暫時未能量化。今次與淘寶

的合作的細則內容欠奉，首秀的ＧＭＶ高達２３５０萬元人民幣，有多少落到電視廣播的袋裏呢

？假如翡翠東方只是與一般ＫＯＬ的收費，約兩成至三成的話，首秀的收入最多也不多於７０５

萬元人民幣，還有藝人的報酬是怎麼計算呢？再者，翡翠東方是一間合營公司，電視廣播一方面

是大股東不是全資附屬，而且翡翠東方還有其他業務，也不能排除有虧損可能，因此翡翠東方對

於電視廣播的盈利推算是非常困難的。當然，未來還有至少４７場直播，或會給投資者帶來驚喜

，甚至在未來業績公布時再在此業務上報喜，也是非常重要的事情。



另一方面，電視廣播早前已增加了翡翠東方權益，現已持有７０％投票權及實益經濟利益，

因此，翡翠東方將不再為集團的關連附屬公司。而根據翡翠東方的經審核帳目，截至２０２０年

年底財政年度的除稅前及除稅後溢利淨額分別約為８３１０萬元人民幣及約６２５０萬元人民幣

，而截至２０２１年年底止財政年度則分別約為６８７０萬元人民幣及約５０３０萬元人民幣。

行業方面，市場預期２０２２年全年中國直播電商市場規模達到２﹒８４萬億元人民幣，同比增

速高達４２％。截止２０２２年上半年，中國直播電商用戶規模已達到４﹒６９億人，儘管相比

２０２１年底的４﹒６４億人僅增長只有１﹒１５％，惟２０２１年度單用戶ＧＭＶ推算為

４３０９元人民幣，按年增長高達３５％，預計２０２２年度用戶ＧＭＶ達到５９８２元，按年

加快增長３９％。既然內地市場如此廣闊，今次電視廣播北望神州發展，前景也得看高一線。至

於股價方面，現時只是炒氣氛，就如賭博一樣，運氣來了，也會走得快，大家自己睇路喇！



《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

