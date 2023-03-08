《樓市亮話－湯文亮》低價賣地好過流標

《樓市亮話》新地（０００１６）以４７億元，遠低於市場預期奪得旺角巨無霸商業用地，

多少都有些聲音話政府低價賣地，未用到官商勾結已經非常俾面，有不少老友問我，點解政府要

低價賣地，應該繼續流標，無謂惹上閒言閒語。



如果做官怕閒言閒語，就唔好做官，經過三次流標之後，如果政府不改變賣地方法，用拍賣

代替招標，就必定要低價賣地，否則就會繼續流標，今次雖然話遠低於市場預期，其實亦不是相

差太遠，只是比下限低了１６％。不過，我夠膽講，在下一次招標賣地，地價將會比今次有顯著

回升。



大家又唔好以為我預測樓市會顯著回升，而地價回升，只是人性之使然。在政府賣地第一次

流標，疫情仍未過去，物業市場仍未回穩，全部地產商以執死雞心態落標，買到固然是好，買唔

到亦冇壞，所以地價距離要求甚遠，政府於是收回不賣，地產商冇損失，不過就知道政府不會低

價賣地，到了第二次招標，出價更低，政府又收回；第三次也是一樣，政府亦知道長此下去，土

地賣不出去，供應鏈是會斷纜，樓價在供應不足之下會飆升，政府又是第一罪人。



在今次招標之前，我相信政府官員已經下了決心，無論幾多錢都會賣地，當新地低價奪標之

後，有不少聲音話新地執到死雞，到了下一次賣地，所有地產商都不是以執死雞心態落標，而是

驚人執死雞的心態落標，所以我估計奪標價應該會回升。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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