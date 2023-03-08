《經濟通通訊社８日專訊》消息指，港澳政協聯組會今早９時在全國政協禮堂舉行。據了解
，身兼大會主席團常務主席的政治局常委王滬寧，將與港澳政協委員會面。今早有多架巴士駛入
全國政協禮堂，大批公安戒備。
據悉，王滬寧將與委員共商國是，預料他亦將在大會期間獲選為新一屆全國政協主席。
（ｃｌ）
08/03/2023 09:18
【兩會焦點】消息：王滬寧今早接見港澳政協
《經濟通通訊社８日專訊》消息指，港澳政協聯組會今早９時在全國政協禮堂舉行。據了解
，身兼大會主席團常務主席的政治局常委王滬寧，將與港澳政協委員會面。今早有多架巴士駛入
全國政協禮堂，大批公安戒備。
據悉，王滬寧將與委員共商國是，預料他亦將在大會期間獲選為新一屆全國政協主席。
（ｃｌ）
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