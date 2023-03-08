【香港要聞】葵涌醫院疑冧石屎，醫管局下午交代事件

《經濟通通訊社８日專訊》社交專頁「ｈａｎｏｓｅｃｒｅｔｓｈｋ」上載兩張圖片，指昨

天（７日）葵涌醫院天花倒塌，壓毀桌上打印機及電腦等設備。從圖片可見，地點相信為辦公室

。醫管局將於下午２時半召開記者會，交代石屎掉落事件，以及有關公立醫院設施保養策略和措

施。

這已是近來第二宗冧石屎事件，青山醫院病房去年１１月有病房天花石屎剝落，面積如Ａ４

紙，跌落一張病床枕頭邊，幸無人受傷。（ｃｌ）

