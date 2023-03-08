【兩會焦點】王滬寧晤港區政協提４點希望，維護國家安全發展經濟

《經濟通通訊社８日專訊》全國政協主席團常務主席、政治局常委王滬寧，今早在北京，參

與港澳政協聯組會，與港區政協會面，歷時約１小時１５分鐘。政協委員兼立法會議員吳傑莊引

述會面指，王滬寧對港區政協提出四點希望，包括維護國家安全、合力發展經濟、推動大灣區建

設，以及要增強「由治及興」當中「興」的動力，尋找新發展動能。

吳傑莊表示，王滬寧希望港區委員協助排解各項深層次矛盾及民生困難，關注香港的住屋及醫

療問題，又認為要加強香港青年對國家的認識，希望政協委員利用香港國際網路，向國內外宣傳

「一國兩制」成功故事，講好香港故事。



＊王滬寧冀港澳委員爭取國內外支持一國兩制＊



有與會者透露，王滬寧特別提到希望港澳委員，爭取國內外支持一國兩制，努力解說一國兩

制是好制度，而王滬寧亦提到國家早前防控新冠疫情的政策，指如果採用美國的方式，中國就可

能有４００多萬人因為疫情離世，是中共管治下無可能向人民交代的事。王滬寧亦指，國家脫貧

的成就舉世矚目。

據悉，出席的中央官員還有大會秘書長、政治局委員兼統戰部部長石泰峰，港澳辦主任夏寶

龍、十三屆政協副秘書長張曉明、中聯辦主任鄭雁雄等人。

另外，消息指，全國政協主席團下午舉行會議，將審議通過新一屆全國政協主席、副主席、

秘書長和常委建議人選名單。（ｃｌ）

