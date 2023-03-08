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08/03/2023 09:46

【外圍經濟】澳洲儲備銀行行長表示正在接近適宜暫停加息的時刻

　　《經濟通通訊社８日專訊》就在澳洲儲備銀行將利率提高到３﹒６厘的一天後，行長洛威
（Ｐｈｉｌｉｐ　Ｌｏｗｅ）表示，正在接近適宜暫停緊縮周期的時刻。
　　他表示，隨著貨幣政策現在處於限制性區域，澳洲接近適宜暫停加息以允許有更多時間評估
經濟狀況的時刻，甚麼時候暫停將由數據和對前景的評估決定。
　　他的發言推動澳元和澳債孳息率在周三（８日）早盤下跌，１０年期孳息率一度下跌７個基
點，至３﹒６２厘。投資者現在押注儲備銀行於４月份暫停加息的概率約為５０％。（ｒｃ）

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