【外圍經濟】焦點轉向加拿大央行，加元面臨更大下跌風險

《經濟通通訊社８日專訊》分析指，如果加拿大央行確定政策利率已基本見頂，加元有可能

延續跌勢。

加元已從２月的峰值下跌超過３％，周二（７日）交易價格約為１美元兌１﹒３７５加元。

隨著美元在過去１個月回復強勢，加拿大央行行長需要發出比預期更鷹派的信息，才能真正為下

滑的加元提供支撐。

分析認為，美元兌加元可能會再次到達１﹒３９，儘管這會否發生視乎美元的走勢而定。

（ｒｃ）

