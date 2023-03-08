【外圍經濟】焦點轉向加拿大央行，加元面臨更大下跌風險

《經濟通通訊社８日專訊》分析指，如果加拿大央行確定政策利率已基本見頂，加元有可能
延續跌勢。
加元已從２月的峰值下跌超過３％，周二（７日）交易價格約為１美元兌１﹒３７５加元。
隨著美元在過去１個月回復強勢，加拿大央行行長需要發出比預期更鷹派的信息，才能真正為下
滑的加元提供支撐。
分析認為，美元兌加元可能會再次到達１﹒３９，儘管這會否發生視乎美元的走勢而定。
（ｒｃ）
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