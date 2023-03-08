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08/03/2023 07:51

《國企紅籌》申萬宏源（０６８０６）發債籌２７億人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，在昨天，
申萬宏源證券２０２３年向專業投資者公開發行次級公司債券（第一期）發行規模２７億元（人
民幣．下同）。
　　該集團指，債券設兩個品種，其中品種一發行規模１４億元，期限２年，票面利率
３﹒３５％；品種二發行規模１３億元，期限３年，票面利率３﹒５５％。有關債券登記完成後
，擬於深圳證券交易所上市交易。（ｗｈ）

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