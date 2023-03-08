《國企紅籌》申萬宏源（０６８０６）發債籌２７億人幣

《經濟通通訊社８日專訊》申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）公布，在昨天，
申萬宏源證券２０２３年向專業投資者公開發行次級公司債券（第一期）發行規模２７億元（人
民幣．下同）。
該集團指，債券設兩個品種，其中品種一發行規模１４億元，期限２年，票面利率
３﹒３５％；品種二發行規模１３億元，期限３年，票面利率３﹒５５％。有關債券登記完成後
，擬於深圳證券交易所上市交易。（ｗｈ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話08/03/2023
【虛幣世界】鮑威爾指利率或更高，比特幣輕微下跌
|中國故事07/03/2023
《神州經脈》國務院大改革 設金融監管總局 內需不旺出口跌一成
|財經熱話07/03/2023
【復常炒D乜】內銀接力電訊股炒估值修復 建行工行獲高盛唱好可吸納？
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛談戰狼外交：豺狼當道時外交官須保家衛國
|專訪07/03/2023
【專訪】陶冬：全世界都在漲工資（有片）
|中國故事07/03/2023
【兩會焦點】秦剛外交首秀 大談中美關係 戰狼外交
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰