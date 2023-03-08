【北水炒Ｄ乜】淨流出７﹒８億元，買騰訊沽建行

《經濟通通訊社８日專訊》昨日（７日）恒指高開３點，報２０６０６點。最高升４０２點

報２１００５點，最低跌２４４點報２０３５８點。恒指收報２０５３４點，跌６８點或

０﹒３３％。

北水全日淨流出７﹒８億元，上日淨流入２２﹒７３億元。北水淨買入最多的個股依次是騰

訊控股（００７００）、中國石油股份（００８５７）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是建設銀行（００９３９）、美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１２７７﹒１１億元增加１７﹒１％。其中港股通成交３７８﹒９億元，佔總成交

２９﹒７％。

騰訊控股跌１﹒６５％報３５７元，北水淨買入３﹒２億元；中國石油股份升４﹒４１％報

４﹒５元，北水淨買入３億元；中國海洋石油升３﹒３４％報１２﹒３８元，北水淨買入２﹒２

億元。

建設銀行升１﹒３９％報５﹒１元，北水淨賣出５﹒８億元；美團跌３﹒５％報１３７﹒９

元，北水淨賣出３﹒８億元；藥明生物跌２﹒７９％報５５﹒６５元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３﹒２５

中國石油股份 （００８５７） ３﹒０５

中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２３

香港航天科技 （０１７２５） ０﹒６８

香港交易所 （００３８８） ０﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －５﹒８１

美團 （０３６９０） －３﹒８５

藥明生物 （０２２６９） －２﹒１０

中國移動 （００９４１） －１﹒０４

中國神華 （０１０８８） －０﹒８５

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