《日入而息》國泰去年虧損擴至逾６５億，聯通去年多賺１６﹒５％

《今天重點》

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國泰（００２９３）去年虧損擴大至６５﹒５億元，不派息；去年燃油成本總額增加４８％，燃

油對沖錄收益３６﹒４億元；去年客運收益增逾２倍，香港快運虧損收窄至１３﹒６億元；去年

聯屬公司錄重大虧損６３億元，全年維持經營正現金流；國泰（００２９３）料可載客量於年底

前達到疫情前七成，目標明年底全面恢復；賀以禮稱年內將開始向政府支付優先股股息

聯通（００７６２）去年多賺１６﹒５％至１６７﹒５億元人民幣，派息１０﹒９分人幣

軟銀減持商湯（０００２０）９７９﹒４萬股，套現２４８４萬元

傳騰訊（００７００）投資的微醫集團棄港轉赴美國上市

中國租房平台自如擬來港上市，籌資約７８億元

ＨＫＴＶＬｉｖｅ直播購物頻道料５月推出，潛在客戶逾１５０萬

人大會議下周一上午閉幕，會後舉行記者會

機構料內地２月ＣＰＩ漲幅緩至１﹒９％，ＰＰＩ續跌

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《即日市況》

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恒指低收４８３點，碧服插逾７％，電視廣播逆市飆８５％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒０６％金融股拖累，成交大縮２３％

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《美元匯價》

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鮑威爾言論強硬，市場關注周五就業數據

歐元最新報１﹒０５３７╱４１，日圓最新報１３７﹒５８╱５９

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《公司業績》

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第一太平（００１４２）旗下ＭＰＩＣ去年多賺３﹒７％至１０４﹒９５億披索

國泰（００２９３）去年虧損擴大至６５﹒５億元，不派息；去年燃油成本總額增加４８％，燃

油對沖錄收益３６﹒４億元；去年客運收益增逾２倍，香港快運虧損收窄至１３﹒６億元；去年

聯屬公司錄重大虧損６３億元，全年維持經營正現金流

統一企業中國（００２２０）去年少賺１８﹒６％，息３３﹒９５分人幣

艾德韋宣（０９９１９）去年純利跌７４％，連特別息派１０﹒７仙

越秀服務（０６６２６）去年純利升１５﹒７％，派息１０﹒９港仙

業聚醫療（０６９２９）去年虧轉盈賺１８４９萬美元，不派息

聯通（００７６２）去年多賺１６﹒５％至１６７﹒５億元人民幣，派息１０﹒９分人幣

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《公司資訊》

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超媒體（０００７２）否認Ｋ１１ Ｍｕｓｅａ落戶旗下元宇宙平台

宏利（００９７５）擬發行本金為１２億加元後償債券

據報達勢股份（０１４０５）評估本港ＩＰＯ需求

ＨＫＴＶＬｉｖｅ直播購物頻道料５月推出，潛在客戶逾１５０萬

ＴＶＢ首場淘寶直播帶貨共４８５萬人觀看，吸金逾２３５０萬元

亞信科技（０１６７５）料今年新訂單達雙位數增長，維持目前派息政策

卓悅荃灣分店疑欠租，遭業主入稟追討逾８１萬並要求交吉

國泰（００２９３）料可載客量於年底前達到疫情前七成，目標明年底全面恢復；賀以禮稱年內

將開始向政府支付優先股股息

新地（０００１６）西九全新租住項目下半年推出，交通方便配合搶人才計劃；新地旗下新城市

廣場即日起推限時１００％購物禮券回贈

港交所（００３８８）陳翊庭稱滬港通擴容將「改變遊戲規則」

傳莊士機構（００３６７）山頂屋地獲８﹒８億洽購至尾聲

信和可持續發展獲國際機構認同

復星旅遊文化（０１９９２）ＥＳＧ表現獲多家國際評級機構升級

軟銀減持商湯（０００２０）９７９﹒４萬股，套現２４８４萬元

泰加保險（０６１６１）獲主要股東授予約２﹒１億元循環額度

中信股份（００２６７）西澳高院就中信澳礦項目下達裁決理由

傳騰訊投資的微醫集團棄港轉赴美國上市

匯豐表示數碼人民幣料有助放寬跨境結算規則，香港應抓住發展機遇

美團（０３６９０）王興參與拍檔王慧文新創ＡＩ公司融資並任董事

禤惠儀稱去年渣打香港女高層比例達４３％，冀創造更公平職場

藥明巨諾（０２１２６）啟動倍諾達用於一線治療高風險大Ｂ細胞淋巴瘤臨床研究

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《國企紅籌》

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長汽（０２３３３）２月銷量按年跌３﹒７％，首兩個月跌２９％

遠洋集團（０３３７７）２月協議銷售額升３５﹒９％

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《神州民企》

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旭陽集團（０１９０７）印尼１００ｋｇ試驗焦爐建成投用

寶龍地產（０１２３８）２月合約銷售額升７﹒０３％至３３億元人民幣

百奧賽圖（０２３１５）與楊森達成ＲｅｎＬｉｔｅ授權協議

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《中國要聞》

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機構料內地２月ＣＰＩ漲幅緩至１﹒９％，ＰＰＩ續跌

上金所回應澳洲鑄幣廠向其出售「摻雜」金條的報道

北京首店扶持政策再升級，亞洲首店最高補貼５００萬

人行４０億逆回購利率持平，淨回籠１０３０億

ＩＭＦ本月考慮向斯里蘭卡發放２９億美元救助貸款

據報印尼雅萬高鐵工程引發爭議，當地政府陷入兩難

１４家內地上市房企申請再融資逾５７０億元人民幣

廣州擬今年供地３２０３公頃，宅地供應按年急增兩成；推進公交車、出租車全面置換為新能源

車輛；支持在廣州東站、南沙郵輪港等口岸開設免稅店

東風系清倉引關注，網傳庫存創新高部分車型停產

福特電馬全系在售車型清庫存，降價４萬元人民幣

瑞信證券獲發三張新牌照，增加經紀研究和自營業務

小米智造基金兩輪募資近百億人幣，北京政府出資廿億

奇瑞汽車高管籲員工奮鬥，要求規避法律風險安排加班

萬科祝九勝稱不缺錢，增發考量包括形成良好資債結構

金科股份境外債權人稱訴求遭無視，發信內地監管部門

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報１５８１８﹒２點

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《兩會焦點》

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人大會議下周一上午閉幕，會後舉行記者會

一文看清國務院改革，銀保監落幕金管總局權力更集中

應急部長證實內蒙礦難５３工人失聯或死亡：教訓深刻

王滬寧晤港區政協提４點希望，維護國家安全發展經濟

蔡冠深稱王滬寧冀香港融入國家大局，大灣區是重點

據報金融監管部門改革後員工薪資可能腰斬逾半

賀一誠稱將發動所有澳門企業共同抓緊國家發展機遇

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《兩會解讀》

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人行職能瘦身，中證監擴權，分析：雙峰監管露端倪

平安證券表示打破科技「封鎖」，數字應用有望加快落地

彭博經濟學家表示機構改革利持續增長，但政策風險更高

盤和林表示國家數據局將打通數據鏈路，實現數據整合

華創證券表示機構改革加強金融領域中央統一管理防風險

金融監管總局負責證券業以外監管，植信表示提升效率

高盛表示改革旨在加強金融數據監管，減編制就業影響微

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《外圍經濟》

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ＯＰＥＣ秘書長指美國和歐洲石油需求放緩令人擔憂

日本１月國際貿易收支惡化，油價上漲致逆差創新高

日本參議院周五投票確認日本央行新行長植田和男任命

澳洲儲備銀行行長表示正在接近適宜暫停加息的時刻

澳洲推動太陽能和風能發電，逐步淘汰煤炭發電

焦點轉向加拿大央行，加元面臨更大下跌風險

美國孳息率曲線呈現４２年以來最深倒掛，經濟或衰退

馬斯克在推特嘲笑有肌肉萎縮症員工，最後公開道歉

鮑威爾放大鷹聲譽受損，格里芬指聯儲局用鈍刀做手術

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《大國博弈》

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商務部表示未收到美國商務部長訪華建議，惟持開放態度

白宮支持參議院法案禁ＴｉｋＴｏｋ，呼籲盡快通過

白宮稱並非尋求與中國衝突，包括台灣問題

麥卡錫證實將在美國與蔡英文會面，強調仍有訪台計劃

蔡英文擬過境美國，中方嚴重關切：向美方提出交涉

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《其他消息》

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李家超趁婦女節向全港女士及特區女高官表達敬意

高鐵往返汕頭列車延至周日恢復服務

姚柏良料高鐵入境旅客增，旅遊界冀辦更多高鐵團

北區青年商會組考察團，助青年人了解深圳前海創業機遇

醫管局關注石屎剝落事件，爭取一個月內檢查各設施安全風險

考評局表示ＤＳＥ恢復英文口試，考生須戴口罩確診須往指定試場

深股通額度全日用逾１２億元，外資連續兩日流出；滬股通全日流出逾４億元，外資流走逾１０

億元

古洞地主不滿特惠補償司法覆核勝訴，地政總署上訴遭駁回

城巴新巴推行全薪產假及侍產假

外媒表示法巴擬將大部分香港員工由中環ＩＦＣ遷往港島東太古坊

婦女勞工協會表示取消遊行決定艱難，竭力落實細節仍未能成事

泰國市場２月純電車型銷量榜單出爐，比亞迪、哪吒雙雙霸榜

美媒表示美國計劃最早３月１０日放寬自華入境新冠檢測要求

致同表示亞太區女性擔任高管比例達３２％，混合工作模式企業有優勢

證券及期貨專業總會發現假冒外滙交易員

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