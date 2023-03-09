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09/03/2023 07:50

《國金頭條》鮑威爾鷹派證詞餘波未了，美股如驚弓之鳥持續波動

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾對國會眾議院發表鷹派證詞後，華爾街
如驚弓之鳥，美股周三（８日）繼續波動。鮑威爾同日試圖挽救其鷹派言論對市場造成的衝擊，
表示「尚未決定」加快升息步伐、且央行無意引發經濟衰退。
　　道指下跌５８﹒０６點，或０﹒２％，報３２７９８﹒４點。標普５００微升５﹒６４點，
或０﹒１％，報３９９２﹒０１點，未能收復４０００點關口。納指上漲４５﹒６７點，或
０﹒４％，報１１５７６點。
　　華爾街分析指，聯儲局和投資者都將審視周五（１０日）非農就業報告的３個關鍵指標：新
增就業人數、漲幅和失業率。而在有關經濟數據發布前，市場焦慮情緒會只升不降。而有「小非
農」之稱的美國２月ＡＤＰ就業人數增加２４﹒２萬人，遠超市場預期的２０萬人。
　
＊油金價格連續第二日下跌＊
　
　　美匯指數於紐約尾盤持穩，報１０５﹒６９。美元兌日圓再創２個月新高，漲０﹒１７％至
１３７﹒３８。歐元兌美元一度逼近年內最低水平，最新報１﹒０５４３。英鎊小漲０﹒１％，
至１﹒１８４２美元。
　　紐約期金在周二（７日）重挫２％後，周三再微跌０﹒１％，報每盎司１８１８﹒６美元。
油價亦連續第２　日下跌，紐約期油下跌９２美仙，報每桶７６﹒６６美元。布蘭特期油下跌
６３美仙，報每桶８２﹒６６美元。（ｊｆ）

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