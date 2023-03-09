《運籌帷幄－梁業豪》淡友大戶控制大局時不應貿然反擊

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和向好。作為投機者，以持有好倉圖利時為例，若見淡友大戶控制了大局，惟有暫作退守。

即使因為市況顯著裂口低開後，找不到理想的平倉走位或離場的良機，亦切忌急於入市加注造好

，即使價位已經跌抵一些重要支持位附近，亦須提防市況會跌至偏低的水平，才掉頭回升。以最

近兩個交易日的市況為例，港股大市於本周二（７日）早市中段急升驟降，試出了即市重要阻力

位，確認淡友大戶成功重奪市場控制權。雖然當日收市前呈現反彈，大市交投量於跌市中明顯增

加，入市持有好倉過市圖利當然屬於不智的決定。即使昨早（８日）大市顯著裂口低開，對一般

散戶投機者而言，帶來了「高值博率」的訊息，筆者臨場只於午市末段初期才建議超短線投機者

考慮即市小注持有指數期貨好倉圖利，初步嘗試博反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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