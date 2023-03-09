《行內行外－梁崇讓》聊天機械人「ＣｈａｔＧＰＴ」

《行內行外》投資市場多元化的炒作噱頭總是停不了，繼熱炒虛擬貨幣和元宇宙概念後，近

日「ＡＩ」概念的聊天機械人「ＣｈａｔＧＰＴ」風靡全球，也成為了投資者追捧的對象。「

ＣｈａｔＧＰＴ」用戶註冊雖然有地域上的限制，但很多發燒友仍利用翻牆技術（ＶＰＮ）或軟

件工具，成功註冊成為會員，以享用「ＣｈａｔＧＰＴ」所提供的服務，這令用戶註冊人數急增

，引發市場上科技巨頭的關注，認為「ＣｈａｔＧＰＴ」商機無限，大家都計劃在此市場分一杯

羹。



＊潛力無限＊



多個巨頭更立即表示將投入更多資源開拓機械人技術，這連帶與機械人有關的上市企業股價

也因而上升，其後因傳出「ＣｈａｔＧＰＴ」 聊天機械人有不完美之處，應用上仍未成熟，有

關股份因此而作出調整，但是市場人士多認為此類股份調整後仍有進一步上升的空間，因此仍有

不少財經分析員極力推介有關股份。其實市場以ＡＩ概念炒作並不是今天的新鮮事，只因其概念

覆蓋的範圍非常廣泛，一旦有新發展或消息便會再次起舞，至於今次的炒賣可維持多久？料難以

估計，還是還原基本步看著資金的流向了，而每次炒作的股份都像浪淘沙般汰弱留強，投資者千

萬要小心謹慎啊！

機械人「ＣｈａｔＧＰＴ」如此火爆，只因機械人能快速地為使用者尋找問題的答案，過程

中也涉及互聯網、伺服器和大數據等科技工具。有投資銀行估計，到２０２５年，全球ＡＩ市場

規模將達９００億美元（約７０００億港元），內地有關當局也明言「ＣｈａｔＧＰＴ」應用潛

力無限，將ＡＩ列作戰略性新興產業，將向各行業提供更多支援，推動ＡＩ和經濟社會融合，以

及鼓勵ＡＩ開放合作。有此積極支持的言論，無論國家或民間企業都關注與ＡＩ相關技術的發展

，除了相關股票股價上升外，ＡＩ人才也成為搶手貨，有消息指有企業願意以月薪高至１０萬元

人民幣，聘請合適的ＡＩ員工來協助公司發展ＡＩ業務。

回想當年香港金融業從業員也是職場的天之驕子，可是如今已今非昔比，不能同日而語了。

此外有統計指出，自２０２０年至今，香港居民經機場離港的淨移走數目已突破４０萬人，過去

３年香港持續錄得人口減少，近兩年流失近１５萬勞動人口，那香港的人才從何而來？真的只能

在外搶人嗎？



＊ＡＩ人才＊



另一方面，ＡＩ機械人的發展，自然令各行各業的打工仔擔心，恐未來會有很多工作由機械

人取代，當然連專業人士也免不了有此憂慮！有傳出高盛、花旗、摩根大通和富國銀行都對運用

「ＣｈａｔＧＰＴ」加以限制，他們是否也擔心飯碗受到挑戰呢？木宰羊！目前香港的就業情況

仍出現各行各業都在喊「缺人才，搶人才」的現象，連香港特區政府官員也加入吶喊的行列，只

是香港這幾年流失了或移居海外的人士當中，其中包括了多少精英實難估計。筆者的愚見，如「

其心不在港或是搗亂香港的」，就算是人才，留港也只是一種拖累和禍害。

「行內行外」文章也提及香港現時出現「有工無人做，有人無工做」的情況，而特區政府不

斷叫喊搶奪高端人才，搶人才的做法似乎只是為外來人士作嫁衣裳，卻忽略了本土基層就業的生

存空間，就以金融業為例，經歷近２０年的金融制度變化，換來的只是本土金融業界和從業員的

怨聲載道，近年更出現結業潮，兼職潮或離開行業潮，為甚麼呢？莫非與外國競爭去搶奪人才重

要，挽留本土人才卻不重要嗎？連本土從業員的生存空間也無法保障，基層人才也大量流失，社

會單只有高端人才有用嗎？試問只有司令或將軍而沒有士兵的軍隊，還算得上一支完備的軍隊嗎

？這麼簡單的道理，作為統帥不會不明白吧！而金融業重大輕小和竉外欺內的種種做法，又如何

能做到「共同富裕」的目標呢？

回說特區一直視為競爭對手的星加坡，在２０１１年至２０２２年間，通過「全球商業投資

者計劃」創造了近２５０００個職位，而近日卻宣布提高投資移民的門檻，在此不討論究竟投資

項目所需的資金多少才為恰當，筆者注意到的是在新加坡投資移民的其中一項內容，提及要建立

新的商業實體或注資於星加坡現有的公司，還需要聘請最少３０人，一半必須是當地居民，其中

更是要新聘用的。此種做法明顯是為了保障當地工人的就業機會，依稀記得澳門的賭場也有類似

的規定，試問香港特區政府會推出這樣的政策嗎？金融業為香港經濟支柱之一，也養活了不少本

土從業員和其家庭，但自撤銷了最低佣金制，直接剝奪了從業員的生存空間，但最大得益者並非

本土投資者，反是有特權的大判港交所（００３８８）和外資投資銀行而已，而港交所大部分的

股東又是誰呢？查看便知。



＊可被利用＊



回說ＡＩ，筆者對於ＡＩ概念只是門外漢，聊天機械人「ＣｈａｔＧＰＴ」應是借助大數據

概念所收集的資料進行推算，把所得的結論提供答案、解決方案或方法，但如所收集的資料大部

分都是錯誤或已過時的資料，這必然會造成不良的結果，筆者也曾嘗試經內地朋友向聊天機械人

發問一些與內地金融制度有關的問題，所得的結果或答案也是強差人意，相信其他人也可能有此

經歷。據悉現時的網絡世界總有人故意發放錯誤信息來誤導群眾，如利用說１００次謊話便變成

為真話的做法來給群眾誤導或挑釁群眾進行違法行為，有報道去年年底前財爺的一篇假專訪已令

部份市民信以為真而有所損失。

在金融投資世界，當大部分人樂觀的時候，往往便有難以預料的黑天鵝出現，因此聊天機械

人如被人利用，靠大數據所得出的答案也可能錯誤啊！因此投資者利用機械人問功課就要小心了

，現香港已有大學禁止學生在功課上利用ＡＩＣｈａｔＧＰＴ所得的答案用來提交功課，大學的

決定必有其原因。事實現時在網絡上所得到的信息或答案有真有假，使用者還真要懂得分析或多

思考其真實性和可信性，就以中國國歌為例，在網絡搜尋器中所得的中國國歌已多次出錯，可是

到今天有關當局仍無法在網絡世界中糾正錯誤，這實有點無奈！那難保日後機械人唱中國國歌不

會錯吧！這可以怪誰？至於近期香港證監會積極打擊的微信女唱高散貨活動，日後如有心人利用

機械人集體唱高散貨是否更難調查呢？此外持牌法團的負責人員會否被ＡＩ機械人取代？ＡＩ機

械人能否代表持牌法團或負責人員回答香港證監會的問題或接受有關當局的調查呢？可見無論任

何新事物或新制度都是兩刃劍，有其利也有其害，那要看人類如何運用了。



＊修改規則＊



後記：港交所新股平台ＦＩＮＩ已開始開放給用戶測試，料今年會正式啟用，建設ＦＩＮＩ

平台主要是為ＩＰＯ市場全面推向現代化和數碼化，為日後新股結算程序進入一個新的里程碑，

正式推出後，將目前的Ｔ＋５結算程序將縮短至Ｔ＋２。ＦＩＮＩ的推出加快了上市的流程，對

投資者來說可減低了因申請時間過長而產生的不確定風險，但對部分靠申請新股利息收入的持牌

法團來說，收入自然減少了。至於另一項改革，「港股實名制」將於今月２０日實行，「港股實

名制」即是香港投資者識別碼制度，目的是協助證監會加強對市場的監察，日後更容易對內幕交

易或市場失當行為進行調查，簡單地說，以往所謂的人頭戶口便較難發揮作用和操作，在ＩＰＯ

市場也應會減少雙重申請或不合法申請的機會。

此外港交所將修改主板上市規則，容許無收入，無盈利的科技公司到香港上市，這種決定明

顯是有利中國內地的科技創新產業企業來港集資，而中國證監會早已建立境內企業境外上市備案

系統以配合企業到港上市，至於如何改革交投一片死寂的創業板，港交所仍未有具體的方案，坦

白說有關當局就是忘記了初心，創業板主要是為中小型創新企業而設，現時卻稱為了提升市場質

素更改轉板條件，說穿了就是不想創業板市場被一些所謂莊家舞高弄低，或藉買賣殼股而大賺，

因此取消了創業板轉往主板的上市的簡化轉板的申請程序，但也因為此創業板變了一潭死水，活

不起來了，當然除了中小型企業失去了融資渠道外，最受牽連的還是購入這類股份的投資者了，

真不知有關當局如何解說？是否有待機械人「ＣｈａｔＧＰＴ」去解答？

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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