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09/03/2023 09:05

《專家之言－黃德几》中交建有望受惠政策扶持，可伺機跟進

　　《專家之言》隨著內地政府撤銷所有防疫措施，宣布經濟全面復常，內地２月製造業採購經
理指數（ＰＭＩ）數據轉強，由今年１月的５０﹒１升至５２﹒６，創２０１２年以來新高。國
務院總理李克強發表任內最後一份工作報告，宣布今年國內生產總值增長率５％左右的目標。報
告指，將著力擴大國內需求，將恢復和擴大消費擺在優先位置。在政府投資方面，報告提出新增
地方政府專項債規模上調至３﹒８萬億元（人民幣．下同），高過去年的３﹒６５萬億元，惟低
於去年實際新增專項債的４﹒１５萬億元。政策基調「加力提效」，有利支持新基建等重大項目

　
＊去年新簽合同額超越目標，第四季按年增９５％＊
　
　　中交建（０１８００）在２０２２年新簽合同額１﹒５４萬億元，按年增加２１﹒６％，完
成年度目標的１０９％（按照在２０２１年新簽合同額１﹒２７萬億元的基礎上增長１１﹒８％
測算），其中基建建設業務的新簽合同額按年上升２１﹒５％至１﹒３７萬億元，佔新簽合同總
額的８８﹒６％。去年度，各業務來自於境外地區新簽合同額為２１６７﹒８２億元（約折合
３３５﹒９２億美元），按年上升０﹒４％，約佔集團新簽合同額的１４％。
　　單計去年第四季度，集團新簽合同額５１００﹒９５億元，按年增加９５﹒３％，較第三季
度則上升１２１﹒５％，主要由於去年首三季度受疫情影響，新簽合同增速低於計劃預期，而第
四季度疫情防控政策全面放開，具備條件項目加快簽約；業務增量主要來自境內道路與橋樑建設
、市政工程、城市綜合開發、房屋建築等投資與建設項目的增加。
　
＊分拆設計業務提高競爭力，４﹒４元以下可吸納＊
　
　　另外，集團去年底公布，建議資產重組分拆設計業務，透過與控股股東旗下中國城鄉出售祁
連山（滬：６００７２０），集團將成為祁連山的控股股東，持有祁連山約５３﹒８８％股權。
集團及中國城鄉向祁連山出售置出資產的對價總額為２３５億元，而向祁連山購買置入資產的對
價為１０４﹒３億元。祁連山主要從事公路、橋樑、市政工程勘察、設計、監理、諮詢，持有三
家公路院及三家市政院。集團認為透過有關交易，有利於推動設計板塊聚焦主業，進一步提高設
計業務核心競爭力，釋放設計板塊的估值潛力。
　　中交建昨日收報４﹒７６元（港元．下同），逆市上升５﹒３％；現價計，預測市盈率和預
測股息率分別為３﹒６倍和５﹒１厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走
於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，宜候低４﹒４元以下吸納，反彈阻力４﹒９元，不跌穿
４﹒１５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持
有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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