《專家之言－黃德几》中交建有望受惠政策扶持，可伺機跟進

《專家之言》隨著內地政府撤銷所有防疫措施，宣布經濟全面復常，內地２月製造業採購經

理指數（ＰＭＩ）數據轉強，由今年１月的５０﹒１升至５２﹒６，創２０１２年以來新高。國

務院總理李克強發表任內最後一份工作報告，宣布今年國內生產總值增長率５％左右的目標。報

告指，將著力擴大國內需求，將恢復和擴大消費擺在優先位置。在政府投資方面，報告提出新增

地方政府專項債規模上調至３﹒８萬億元（人民幣．下同），高過去年的３﹒６５萬億元，惟低

於去年實際新增專項債的４﹒１５萬億元。政策基調「加力提效」，有利支持新基建等重大項目

。



＊去年新簽合同額超越目標，第四季按年增９５％＊



中交建（０１８００）在２０２２年新簽合同額１﹒５４萬億元，按年增加２１﹒６％，完

成年度目標的１０９％（按照在２０２１年新簽合同額１﹒２７萬億元的基礎上增長１１﹒８％

測算），其中基建建設業務的新簽合同額按年上升２１﹒５％至１﹒３７萬億元，佔新簽合同總

額的８８﹒６％。去年度，各業務來自於境外地區新簽合同額為２１６７﹒８２億元（約折合

３３５﹒９２億美元），按年上升０﹒４％，約佔集團新簽合同額的１４％。

單計去年第四季度，集團新簽合同額５１００﹒９５億元，按年增加９５﹒３％，較第三季

度則上升１２１﹒５％，主要由於去年首三季度受疫情影響，新簽合同增速低於計劃預期，而第

四季度疫情防控政策全面放開，具備條件項目加快簽約；業務增量主要來自境內道路與橋樑建設

、市政工程、城市綜合開發、房屋建築等投資與建設項目的增加。



＊分拆設計業務提高競爭力，４﹒４元以下可吸納＊



另外，集團去年底公布，建議資產重組分拆設計業務，透過與控股股東旗下中國城鄉出售祁

連山（滬：６００７２０），集團將成為祁連山的控股股東，持有祁連山約５３﹒８８％股權。

集團及中國城鄉向祁連山出售置出資產的對價總額為２３５億元，而向祁連山購買置入資產的對

價為１０４﹒３億元。祁連山主要從事公路、橋樑、市政工程勘察、設計、監理、諮詢，持有三

家公路院及三家市政院。集團認為透過有關交易，有利於推動設計板塊聚焦主業，進一步提高設

計業務核心競爭力，釋放設計板塊的估值潛力。

中交建昨日收報４﹒７６元（港元．下同），逆市上升５﹒３％；現價計，預測市盈率和預

測股息率分別為３﹒６倍和５﹒１厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，ＳＴＣ％Ｋ線續走

於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴大，宜候低４﹒４元以下吸納，反彈阻力４﹒９元，不跌穿

４﹒１５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持

有上述股份）



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