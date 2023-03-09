【領展供股】供股權（０２９１５）今起買賣，正常較理論值現折讓

領展（００８２３）供股權今日上市，交易編號為０２９１５，今日所見，開市報３﹒０２

元，最高踼上４﹒４２元，高低位均為開市一分鐘內造出，沽盤不時出現大摩、富途、匯豐證券

等。

投資者需要注意的是，一般而言，供股權的價值會在開盤首兩天定價稍高，但是由於供股權

買賣時間相當有限，時間值會因時消耗，撇除投資市場對供股權的供、求因素，在考慮到領展正

股股價波幅的帶動因素下，供股權的價值波幅會相對正股為大。

以領展昨日收市價４８﹒８元計，其供股權理論上值４﹒６元，但開市價出現大幅折讓，平

均價約４元，當然，領展下跌，也是供股權下跌的原因之一。無可否認，由於供股權由今起，直

至本月１６日買賣，因為有時間限制，一般情況下，２９１５升跌幅度會較領展大。



＊掃入正股靈活性較高＊



領展於３月２８日公布今次的供股分配結果，供股所得的股票，３月２９日到手，３月３０

日起可以自由買賣。

以領展現價４８﹒２元計算，２９１５現造３﹒９３元，若果小投資者買入供股權參與供股

，買入２９１５之１００份要付出４９３元（已計算１００元使費），另加４４２０元，供股後

每股成本價４９﹒１３元，掃入正股每股成本價４９﹒２元（計算１００元使費在內），以此計

，掃入正股的靈活性較高。

由於供股之股份２９日才到手，３０日才可買賣，換言之，若投資者參與供股，領展於本月

２２日至２９日即使炒上１００元（只是假設），參與供股之股份都無從沽出。

當然，有領展供股權的小股東則作別論，除非沽出２９１５，否則，以４４﹒２元供股仍有

折讓８％，長線收息，除笨有精。

（領展供股系列之八） （ｋｙ）

