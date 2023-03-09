恒指半日高收４５點報２００９７，ＴＶＢ先升後跌３％創科升４％

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２００９７，升４５點或０﹒２３％，主板成

交５３１﹒１５億元。恒生中國企業指數報６７２３，跌３點或０﹒０５％。恒生科技指數報

３９９０，升１點或０﹒０３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４７﹒２元，跌２﹒４元或０﹒６９％，成交２６﹒２１億元

；美團收報１３０﹒９元，跌１元或０﹒７６％，成交２１﹒０４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８５﹒８５元，升０﹒１元或０﹒１２％，成交１４﹒４３億元。

帶貨直播概念帶起媒體股，電視廣播（００５１１）跌２﹒９９％，收報１３元，該股成交

約６８２５萬股，涉資１０﹒０１億元，盤中高見１７﹒９元，最低見１２﹒１２元。英皇文化

產業（００４９１）升６２﹒３５％，收報０﹒１３８元，該股成交約６﹒２６億股，涉資

１﹒０９億元，盤中高見０﹒２５元，最低見０﹒０９７元。創科實業（００６６９）升

３﹒８１％，收報８３﹒０５元，該股成交約３５６萬股，涉資２﹒９１億元，盤中高見

８３﹒４元，最低見８０元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

