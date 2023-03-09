《盤後部署》恒指２５０天線不容有失，中移動有望挑戰７３﹒５元

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美股個別發展，港股向下，恒生指數收報１９９２５，跌

１２５點或０﹒６３％，主板成交１０２９﹒３１億元。國企指數收報６６４９，跌７７點或

１﹒１５％。恒生科技指數收報３９３０，跌５８點或１﹒４６％。

技術走勢方面，恒指今日走勢現小陰燭，收市已跌近２５０天線（現約１９８９３）支持，

此關不容有失，若然失守，將會跌至１９２２４才有初步支持，此為１００天線所在。

上證綜合指數收報３２７６，跌７點或０﹒２２％，成交３２８８﹒２６億元人民幣。深證

成分指數收報１１５７９，跌１８點或０﹒１６％，成交１７２９﹒９０億元人民幣。

電視廣播（００５１１）公布，旗下附屬上海翡翠東方傳播於本周二（７日），在淘寶舉行

首場電子商貿直播，自下午６時至午夜１２時於公司香港之直播室由ＴＶＢ藝員主持，為集團帶

來２３５０萬元人民幣的總銷售額。該六小時直播累計觀看人數超過３２０萬，累計觀看次數超

過４８５萬。



＊電視廣播收跌近１５％＊



翡翠東方與淘寶已訂立商業合作夥伴關係。根據該合作夥伴關係，翡翠東方將在淘寶平台透

過旗下「ＴＶＢ識貨」官方帳號舉行一系列的電子商貿直播。惟連升多日的電視廣播收跌

１４﹒９３％，報１１﹒４元，該股成交約８９０２萬股，涉資１２﹒４７億元，盤中高見

１７﹒９元，最低見１１﹒２６元。

藍籌股方面，華潤萬象生活（０１２０９）收跌４﹒７％，報４１﹒５５元，該股成交約

３０７萬股，涉資１﹒３０億元，盤中高見４３﹒９５元，最低見４１﹒０５元；海底撈

（０６８６２）跌４﹒５４％，收報２２﹒１元；碧桂園（０２００７）跌３﹒９％，收報

２﹒２２元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒４％，收報８２﹒３元。

另外，中國宏橋（０１３７８）收跌３﹒３３％，報８﹒４１元，該股成交約２１０１萬股

，涉資１﹒７８億元，盤中高見８﹒７４元，最低見８﹒３８元；信義玻璃（００８６８）跌

３﹒２４％，收報１４﹒３２元；蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒１４％，收報３３﹒９元；騰

訊（００７００）跌２﹒６９％，收報３４０﹒２元。



＊創科實業逆市收漲５﹒５％＊



創科實業（００６６９）逆市收升５﹒５％，報８４﹒４元，該股成交約１０９１萬股，涉

資９﹒０９億元，盤中高見８４﹒５元，最低見８０元；東方海外（００３１６）升３﹒４８％

，收報１３６﹒８元。

另一方面，中移動（００９４１）升３﹒０６％，收報６３﹒９元，技術走勢方面，中移動

今日以大陽燭向上，相信可輕易升破前高位６５元，下一站挑戰２０１９年３月高位７３﹒５元

水平。（ｋｙ）

