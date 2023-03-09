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09/03/2023 13:45

【國際要聞】日本眾議院投票通過植田和男擔任下任日本央行行長

　　《經濟通通訊社９日專訊》日本眾議院周四（９日）投票通過由學者植田和男接替黑田東彥
，擔任下一任日本央行行長。眾議院同時通過副行長候選人內田真一和冰見野良三的任命。參議
院將於明日就該人事任命案投票。植田和男料將於４月９日接替黑田東彥；副行長將於３月２０
日上任。（ｊｆ）

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