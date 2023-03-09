【國際要聞】涉及種族歧視和言語霸凌，世衛西太平洋日籍主管被炒

《經濟通通訊社９日專訊》世界衛生組織（ＷＨＯ）以行為不當為由，將日本籍西太平洋區

域主任葛西健解職。據指，這是ＷＨＯ首次作出這類解僱行動。該組織自２０２１年下半年起，

接獲多宗對葛西健的指控，涉及種族歧視和言語霸凌等濫權行為，他在去年８月起停職休假。

（ｊｆ）

