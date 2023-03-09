《台股攻略－黃振宇》大市觀望氣氛濃厚，台股今日再度受壓

《台股攻略》市場聚焦明日（１０日）美國公布的非農就業數據，大市觀望氣氛濃厚，台股

今日（９日）受壓，晶圓雙雄及航運股撐市，加權指數最多升６１點，惟軍工及電力股沽壓湧現

，金融股同步走弱，指數最終收１５７７０點，跌４７點，成交金額為２５２０﹒７１億元（新

台幣．下同），三大法人合計淨賣出１２５﹒８３億元，外資連續２個交易日錄得淨賣出過百億

。

晶圓雙雄靠穩，台積電收５２２元，升０﹒２％；聯電收５２﹒５元，升０﹒８％；瑞昱及

矽力－ＫＹ均升近１％，大立光、鴻海、國巨及台達電等電子指標股均跌０﹒６％至１﹒６％。

大價股方面，祥碩漲停，譜瑞－ＫＹ升４﹒２％，信驊升４﹒６％，世芯－ＫＹ升３％，力旺及

創意均升０﹒５％。航運股普遍造好，貨運三雄方面，萬海收８０﹒１元，升１﹒４％；長榮收

１６４﹒５元，升２﹒２％；陽明收６７元，升１﹒１％。散裝航運的台航升２﹒２％，正德升

１﹒６％，四維航、榮運及亞航均升０﹒３％至０﹒９％。航空雙雄的長榮航升１﹒６％，華航

升３﹒２％。早前走勢較強勢的軍工股今日回吐，豐達科、高僑及拓凱均跌超過３％，千附跌

２﹒８％，事欣科跌２﹒５％。金融股普遍走弱，富邦金、兆豐金、永豐金及中信金等大型金控

股均跌超過１％。台塑四寶全面下挫，南亞、台化、台塑及台塑化均跌１％至２％。電力供應概

念股亦出現獲利回吐，碩天跌停，泰藝、元晶、盛達及上緯投控均跌５﹒６％。

市場關注美國即將公布非農就業數據及下周的通脹數據，建議投資保持審慎，宜採用分注投

資策略，留意三大法人資金動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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