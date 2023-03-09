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即市新聞

09/03/2023 09:40

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶於恒指２１０００關口中伏

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊
業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為長實
（０１１１３）、中海油（００８８３）與中石油（００８５７），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選
華潤燃氣（０１１９３）、美團（０３６９０）與周大福（０１９２９）。
　　恒生指數近日只曾高見２１００６，雖位於恒指熊證重貨區２１０００－２１０９９之內，
只能殺掉少量恒指熊證。當時好友大戶突然發難，推高多隻大型指數成分股的股價，將指數夾高
，相信他們的目標為２１０９９，完成將該收回價區域內的所有恒指熊證殺掉的行動。怎料原來
淡友大戶早已於恒指２１０００附近作好部署，蜂擁入市，一舉將他們擊退。當時市況所見，上
述大型指數成分股與各指數期貨同步被拋售，加上好友的止蝕沽盤，市況即時逆轉，為昨天（８
日）的跌市揭開序幕。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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