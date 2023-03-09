【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則持續微跌

《經濟通通訊社９日專訊》據外地傳媒報道，比特幣大戶及小戶不停調整當中，其中小戶（

持有１０００或更多比特幣）一直處於穩定、長期下跌的狀態，自２０２２年３月的短期峰值

２２９２以來下降了１３％至２００３；持有超過１００００比特幣的大戶數量表現出完全相反

的行為，同期增長了３４％。

分析指，近年來這些小戶表現出非凡的能力，無論是通過運氣、技能還是兩者的結合，都能

在有利的時刻減少比特幣持有量。相比之下，持有超過 ２﹒２ 億美元比特幣的大戶則缺乏戰

術，這可能是因為它們的規模，限制了他們對不斷變化的市場條件做出快速反應的能力。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１７１３﹒８６元（美元．下同），升０﹒０４％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５３３﹒８９元，升０﹒１０％；艾達幣報

０﹒３１６５元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３８７２，跌０﹒４４％。（ｕｌ）



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