  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/03/2023 08:43

【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則持續微跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》據外地傳媒報道，比特幣大戶及小戶不停調整當中，其中小戶（
持有１０００或更多比特幣）一直處於穩定、長期下跌的狀態，自２０２２年３月的短期峰值
２２９２以來下降了１３％至２００３；持有超過１００００比特幣的大戶數量表現出完全相反
的行為，同期增長了３４％。
　　分析指，近年來這些小戶表現出非凡的能力，無論是通過運氣、技能還是兩者的結合，都能
在有利的時刻減少比特幣持有量。相比之下，持有超過　２﹒２　億美元比特幣的大戶則缺乏戰
術，這可能是因為它們的規模，限制了他們對不斷變化的市場條件做出快速反應的能力。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１７１３﹒８６元（美元．下同），升０﹒０４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５３３﹒８９元，升０﹒１０％；艾達幣報
０﹒３１６５元，跌０﹒３２％；瑞波幣報０﹒３８７２，跌０﹒４４％。（ｕｌ）
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
　
又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞09/03/2023
政府擬修例強留人才 牙科生畢業後需實習一年才可註冊
人氣文章財經熱話09/03/2023
【虛幣世界】比特幣大戶一直上升，小戶則微跌
人氣文章中國故事08/03/2023
《神州經脈》機構改革金融監管加強　人民幣逼近7　滬指連跌三日
人氣文章財經熱話08/03/2023
呷哺呷哺發盈警插逾半成　中資餐飲股受累齊下挫可買入？
人氣文章財經熱話08/03/2023
最新研究顯示賺錢愈多愈快樂
人氣文章國際動態08/03/2023
據報印尼雅萬高鐵工程引發爭議，當地政府陷入兩難
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金