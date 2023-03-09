《談國論企－黎偉成》中國將以元首外交為引領

《談國論企》中國外交部長秦剛２０２３年３月７日在十四屆全國人大一次會議期間舉行記

者會，相當明確指出中國將以「元首外交為引領，不斷展現中國外交風範」，並預告兩個元首外

交的主場；又警告美國對華現策如不踩剎車「必然陷衝突對抗」的災難性的豪賭，而「台灣問題

處理不好，中美關係地動山搖」。

這是秦剛在就任中國外交部長後的第一場記者會，對來自各方記者作出問題，有力和坦率的

回應，涉及範圍相當廣泛、敏感和重要，最予我印象深刻的有（一）秦剛特別強調「以元首外交

為引領」，不斷展現中國外交風範，所語的重點是元首和以元首引領外交，我之解讀是（Ｉ）習

近平會連任國家主席。習近平任國家主席兩屆以來，對中國以至世界的貢獻良深，再連任是可以

想見之事。以中國的政治體制和模式，中共中央總書記是為國家主席，而習近平當選二十大總書

記，亦即顯示會在是次十四屆人大會議的選舉中當選為國家主席，即任期超越１０年和起碼是

１５年。中國的政治生態，是國家主席沒有年期之限，最明顯的例子為已故領導人江澤民擔任國

家主席亦有１３年之普。

同樣重要的，是（ＩＩ）「元首外交」在現今的國際政治社會的發展和穩定性，十分重要。

君不見，習近平與美國總統拜登作出的多番元首視頻會晤，甚至面對面的峰會，拜登即使講了又

講的「四不一無意」，以至最近的「加碼」「五不一無意」，到頭來，卻是一一皆「無意」執行

，是拜登言而無信？還是美國國務卿布林肯對美國元首「陽奉陰違」？還是美國民主、共和黨的

「國策」？但元首始終代表一個國家。

好了，好了，中國領教美國不履行「承諾」的東西實在太多了，直接由元首對元首對話，也

就是讓習與拜說好了，就要拜責成布林肯執行，如布繼續「違約」，就請拜登「負責任」（此為

布林肯慣竊之語）來處理其下屬的布林肯不履行「承諾」的責任。

至於（二）元首外交，秦剛有說明：（１）原則和精神為中國外交已經按下「加速鍵」，吹

嚮「集結號」，將以元首外交為引領，不斷展現中國外交風範。同樣惹人注目的是，秦剛說明中

外交往有序恢復，就因「中國國內新冠疫情形勢好轉」，是為十分重要的一個啟示和報告。

和（２）元首交往的最重要典範，是中俄關係，乃因此為指南針和定盤星：在兩國元首戰略

引領底下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平不斷前行。這是十分嚴正的政治和

外交宣言。美國佬一直打壓俄羅斯總統普京，多年來對俄的「制裁」越制越多，而俄國還是繼續

存在，即使拜登推手「北約」東移弄出來的「烏局」，乃指俄實中以減絕「不同意識形態」國家

，但秦剛強調「世界越是動作盪不安，中俄關係越應穩步向前」，對美國佬作出狠狠的回應：你

美國佬是誰呀？美帝國霸權者的經濟「壯大」，就是靠挑弄他國戰爭，搞殖民地，甚至豪搶亂奪

！

請看一看（３）秦剛宣布：將以元首外交為引領，特別是全力辦好「中國＋中亞五國」元首

峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。這

是中國的元首外交的兩個最新和重大的主場。尤其是（Ｉ）「一帶一路」，美國佬一直歪曲這會

使許許多多國家製造出「沉重的債務」，我相信第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇肯定辦得

成功，狠狠對美國響一巴掌。

還有（ＩＩ）「中國＋中亞五國」元首峰會，是中國兩大元首外交的其中一個主場。中亞是

亞洲和歐洲的一個十分重要地域，中國打通了中亞通道，意義十分重大，反過來對美帝又是一個

「打擊」。（明日集中談中美關係）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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