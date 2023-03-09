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09/03/2023 09:40

《談國論企－黎偉成》中國將以元首外交為引領

　　《談國論企》中國外交部長秦剛２０２３年３月７日在十四屆全國人大一次會議期間舉行記
者會，相當明確指出中國將以「元首外交為引領，不斷展現中國外交風範」，並預告兩個元首外
交的主場；又警告美國對華現策如不踩剎車「必然陷衝突對抗」的災難性的豪賭，而「台灣問題
處理不好，中美關係地動山搖」。
　　這是秦剛在就任中國外交部長後的第一場記者會，對來自各方記者作出問題，有力和坦率的
回應，涉及範圍相當廣泛、敏感和重要，最予我印象深刻的有（一）秦剛特別強調「以元首外交
為引領」，不斷展現中國外交風範，所語的重點是元首和以元首引領外交，我之解讀是（Ｉ）習
近平會連任國家主席。習近平任國家主席兩屆以來，對中國以至世界的貢獻良深，再連任是可以
想見之事。以中國的政治體制和模式，中共中央總書記是為國家主席，而習近平當選二十大總書
記，亦即顯示會在是次十四屆人大會議的選舉中當選為國家主席，即任期超越１０年和起碼是
１５年。中國的政治生態，是國家主席沒有年期之限，最明顯的例子為已故領導人江澤民擔任國
家主席亦有１３年之普。
　　同樣重要的，是（ＩＩ）「元首外交」在現今的國際政治社會的發展和穩定性，十分重要。
君不見，習近平與美國總統拜登作出的多番元首視頻會晤，甚至面對面的峰會，拜登即使講了又
講的「四不一無意」，以至最近的「加碼」「五不一無意」，到頭來，卻是一一皆「無意」執行
，是拜登言而無信？還是美國國務卿布林肯對美國元首「陽奉陰違」？還是美國民主、共和黨的
「國策」？但元首始終代表一個國家。
　　好了，好了，中國領教美國不履行「承諾」的東西實在太多了，直接由元首對元首對話，也
就是讓習與拜說好了，就要拜責成布林肯執行，如布繼續「違約」，就請拜登「負責任」（此為
布林肯慣竊之語）來處理其下屬的布林肯不履行「承諾」的責任。
　　至於（二）元首外交，秦剛有說明：（１）原則和精神為中國外交已經按下「加速鍵」，吹
嚮「集結號」，將以元首外交為引領，不斷展現中國外交風範。同樣惹人注目的是，秦剛說明中
外交往有序恢復，就因「中國國內新冠疫情形勢好轉」，是為十分重要的一個啟示和報告。
　　和（２）元首交往的最重要典範，是中俄關係，乃因此為指南針和定盤星：在兩國元首戰略
引領底下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平不斷前行。這是十分嚴正的政治和
外交宣言。美國佬一直打壓俄羅斯總統普京，多年來對俄的「制裁」越制越多，而俄國還是繼續
存在，即使拜登推手「北約」東移弄出來的「烏局」，乃指俄實中以減絕「不同意識形態」國家
，但秦剛強調「世界越是動作盪不安，中俄關係越應穩步向前」，對美國佬作出狠狠的回應：你
美國佬是誰呀？美帝國霸權者的經濟「壯大」，就是靠挑弄他國戰爭，搞殖民地，甚至豪搶亂奪

　　請看一看（３）秦剛宣布：將以元首外交為引領，特別是全力辦好「中國＋中亞五國」元首
峰會和第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇兩大主場外交，不斷展現中國外交的獨特風範。這
是中國的元首外交的兩個最新和重大的主場。尤其是（Ｉ）「一帶一路」，美國佬一直歪曲這會
使許許多多國家製造出「沉重的債務」，我相信第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇肯定辦得
成功，狠狠對美國響一巴掌。
　　還有（ＩＩ）「中國＋中亞五國」元首峰會，是中國兩大元首外交的其中一個主場。中亞是
亞洲和歐洲的一個十分重要地域，中國打通了中亞通道，意義十分重大，反過來對美帝又是一個
「打擊」。（明日集中談中美關係）
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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