《異動股》電視廣播跌１３％，集團料對電子商貿直播節目需求持續

《經濟通通訊社９日專訊》對上四個交易日急升逾１﹒５倍的電視廣播（００５１１），今

早曾升逾兩成，惟之後走勢轉弱，午後跌幅亦擴大。現價跌１３﹒４３％，報１１﹒６元，該股

成交約７４９２萬股，涉資１０﹒８１億元，盤中高見１７﹒９元，最低見１１﹒２６元。

電視廣播宣布，旗下附屬上海翡翠東方傳播於本周二（７日），在淘寶舉行首場電子商貿直

播，自下午６時至午夜１２時於公司香港之直播室由ＴＶＢ藝員主持，為集團帶來２３５０萬元

人民幣（約２６５０萬港元）的總銷售額。該六小時直播累計觀看人數超過３２０萬，累計觀看

次數超過４８５萬。

翡翠東方與淘寶已訂立商業合作夥伴關係。根據該合作夥伴關係，翡翠東方將在淘寶平台透

過旗下「ＴＶＢ識貨」官方帳號舉行一系列的電子商貿直播。

公司表示，鑑於中國內地消費者廣泛接受電子商貿直播作為零售及娛樂活動，集團預期未來

對旗下藝員主持及舉行該等電子商貿直播節目的需求持續。

現時，恒生指數報２００８６，升３５點或升０﹒１８％，主板成交６０４﹒３６億元。國

企指數報６７１９，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報３９８２，跌６點或跌０﹒１７％

。

即月期指新報２０１２１，升９０點，高水３４點。即月國指期貨報６７３８，升８點，高

水１９點。即月科指期貨新報３９９７，跌１點，高水１４點。

上證綜合指數報３２７５，跌７點或跌０﹒２３％，成交２３０７﹒３７億元人民幣。深證

成份指數報１１５８０，跌１７點或跌０﹒１５％，成交１２１５﹒５３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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電視廣播（００５１１） １１﹒６元 跌１３﹒４３％

英皇文化產業（００４９１） ０﹒１５３元 升８０％

邵氏兄弟控股（００９５３） ０﹒３６５元 跌２８﹒４３％

亞洲電視控股（００７０７） ０﹒０３５元 升９﹒３８％

有線寬頻（０１０９７） ０﹒０５５元 跌１１﹒２９％

鳳凰衛視（０２００８） ０﹒３６５元 跌５﹒１９％

橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒１１５元 升９﹒５２％

中國星集團（００３２６） ０﹒７６元 升２﹒７％

樂華娛樂（０２３０６） ５﹒１６元 升７﹒９５％

艾德韋宣集團（０９９１９） １﹒１７元 升１﹒７４％

美亞娛樂資訊（００３９１） ０﹒３１元 升３﹒３３％

香港科技探索（０１１３７） ６﹒２８元 跌７﹒６５％

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（ｅｒ）

