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09/03/2023 10:02

《異動股》英皇文化（４９１）升１﹒４倍，受惠帶貨直播概念

　　《經濟通通訊社９日專訊》帶貨直播概念的威力由電視廣播（００５１１）漫延至其他媒體
股。　　英皇文化產業（００４９１）現價升１﹒４倍，報０﹒２０４元，該股成交約３﹒１５
億股，涉資５６１９萬元，盤中高見０﹒２５元，最低見０﹒０９７元；電視廣播
（００５１１）升７﹒３１％，報１４﹒３８元；橙天嘉禾（０１１３２）升６５﹒７１％，報
０﹒１７４元；中國星集團（００３２６）升８﹒１１％，報０﹒８元。
　　現時，恒生指數報２００９９，升４８點或升０﹒２４％，主板成交２４１﹒４６億元。國
企指數報６７４１，升１４點或升０﹒２１％。恒生科技指數報３９９６，升６點或升
０﹒１７％。
　　即月期指新報２０１０９，升７８點，高水９點。即月國指期貨報６７５２，升２２點，高
水１１點。即月科指期貨新報４００４，升６點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２８６，升２點或升０﹒０９％，成交９２５﹒０８億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６２２，升２４點或升０﹒２１％，成交４８２﹒６９億元人民幣。
　
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　英皇文化產業（００４９１）　０﹒２０４元　　　升１﹒４倍
　　電視廣播（００５１１）　　　１４﹒３８元　　升７﹒３１％
　　橙天嘉禾（０１１３２）　　　０﹒１７４元　升６５﹒７１％
　　中國星集團（００３２６）　　　　０﹒８元　　升８﹒１１％
　　樂華娛樂（０２３０６）　　　　５﹒０４元　　升５﹒４４％
　　艾德韋宣集團（０９９１９）　　　１﹒２元　　升４﹒３５％
　　美亞娛樂資訊（００３９１）　　０﹒３１元　　升３﹒３３％
　　阿里影業（０１０６０）　　　０﹒４９５元　　升２﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｐｃ）
　

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