《異動股》英皇文化（４９１）升１﹒４倍，受惠帶貨直播概念

《經濟通通訊社９日專訊》帶貨直播概念的威力由電視廣播（００５１１）漫延至其他媒體

股。 英皇文化產業（００４９１）現價升１﹒４倍，報０﹒２０４元，該股成交約３﹒１５

億股，涉資５６１９萬元，盤中高見０﹒２５元，最低見０﹒０９７元；電視廣播

（００５１１）升７﹒３１％，報１４﹒３８元；橙天嘉禾（０１１３２）升６５﹒７１％，報

０﹒１７４元；中國星集團（００３２６）升８﹒１１％，報０﹒８元。

現時，恒生指數報２００９９，升４８點或升０﹒２４％，主板成交２４１﹒４６億元。國

企指數報６７４１，升１４點或升０﹒２１％。恒生科技指數報３９９６，升６點或升

０﹒１７％。

即月期指新報２０１０９，升７８點，高水９點。即月國指期貨報６７５２，升２２點，高

水１１點。即月科指期貨新報４００４，升６點，高水８點。

上證綜合指數報３２８６，升２點或升０﹒０９％，成交９２５﹒０８億元人民幣。

深證成份指數報１１６２２，升２４點或升０﹒２１％，成交４８２﹒６９億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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英皇文化產業（００４９１） ０﹒２０４元 升１﹒４倍

電視廣播（００５１１） １４﹒３８元 升７﹒３１％

橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒１７４元 升６５﹒７１％

中國星集團（００３２６） ０﹒８元 升８﹒１１％

樂華娛樂（０２３０６） ５﹒０４元 升５﹒４４％

艾德韋宣集團（０９９１９） １﹒２元 升４﹒３５％

美亞娛樂資訊（００３９１） ０﹒３１元 升３﹒３３％

阿里影業（０１０６０） ０﹒４９５元 升２﹒０６％

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（ｐｃ）



