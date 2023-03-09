《午市前瞻》專家指後市繼續窄幅上落，直播帶貨停不了的誘惑？

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２００９７，升４５點或０﹒２３％，主板成

交５３１﹒１５億元。恒生中國企業指數報６７２３，跌３點或０﹒０５％。恒生科技指數報

３９９０，升１點或０﹒０３％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３４７﹒２元，跌２﹒４元或０﹒６９％，成交２６﹒２１億元

；美團收報１３０﹒９元，跌１元或０﹒７６％，成交２１﹒０４億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８５﹒８５元，升０﹒１元或０﹒１２％，成交１４﹒４３億元。

帶貨直播概念帶起媒體股，電視廣播（００５１１）跌２﹒９９％，收報１３元，該股成交

約６８２５萬股，涉資１０﹒０１億元，盤中高見１７﹒９元，最低見１２﹒１２元。英皇文化

產業（００４９１）升６２﹒３５％，收報０﹒１３８元，該股成交約６﹒２６億股，涉資

１﹒０９億元，盤中高見０﹒２５元，最低見０﹒０９７元。創科實業（００６６９）升

３﹒８１％，收報８３﹒０５元，該股成交約３５６萬股，涉資２﹒９１億元，盤中高見

８３﹒４元，最低見８０元。

國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊黃偉豪：港股缺乏利好消息炒作＊



恒指上日跌４８３點，今日則高開３１點，報２００８２。早段京東（０９６１８）及友邦

（０１２９９）兩隻重磅藍籌股上升，汽車股如比亞迪（０１２１１）及小鵬（０９８６８）同

樣上升，恒指走勢尚算平穩。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局主席鮑威爾雖然指「

尚未決定」加快加息步伐，當局亦無意引發經濟衰退，惟無法降低市場對進取加息的憂慮，美匯

指數仍上升，對港股帶來壓力。他續指，近日中美關係出現不利消息、兩會政策尚待觀察，港股

缺乏利好消息炒作，導致恒指走勢疲弱，但未至於極度悲觀。

他認為，後市會在１９９００至２０９００之間上落，企穩２０９００水平才能繼續向上突

破。１９９００目前為２５０天線附近，２０９００則為５０天線所在。



＊直播帶貨概念連日落鑊炒＊



電視廣播（００５１１）成為近期市場熱論的股票，旗下公司在淘寶平台前日舉行首次直播

，持續６小時直播帶貨，全場直播銷售額突破２３５０萬元人民幣，累計觀看人數超３２０萬，

累計觀看人次超過４８５萬，最高在線人數超過３萬。

電視廣播進軍內地直播帶貨市場，在其股份近日成為炒熱對象，股價上日大升逾８５％，由

上周至今累積升了逾１﹒５倍，並帶動其他影視股如邵氏兄弟（００９５３）、橙天嘉禾

（０１１３２）、英皇文化（００４９１）、亞洲電視（００７０７）等急漲。

另外，香港科技探索（０１１３７）表示，旗下２４小時網上購物商場ＨＫＴＶｍａｌｌ加

強發展直播購物頻道「ＨＫＴＶＬｉｖｅ」的直播系統功能，將於今年４月中旬試播，首階段支

援７０條直播頻道，預計於５月正式推出。受消息刺激，股價上日大升逾２７％。



＊黃偉豪：電視廣播炒作近尾聲＊



電視廣播、香港科技探索先後公布進軍直播帶貨市場，股價今日開市升勢依然強勁，但之後

曾分別倒跌逾２％及逾５％，部分影視股亦急速回落。

黃偉豪表示，電視廣播因為直播帶貨的消息，股價連日抽升，連帶其他與直播帶貨不相關的

影視股齊齊炒起，而這些公司股份過去的流通量極小，當有主題概念炒作時，股價較容易出現「

火箭式」爆升。不過，觀乎現實情況，他指今次電視廣播與淘寶合作４８場直播，預計會帶來千

萬港元的收益，但對於公司整體的盈利增長作用不大，銷售額亦要與淘寶分成，新業務對公司的

營收未必帶來很大幫助。

他續指，過去新東方在綫（０１７９７）因轉型直播帶貨業務而令股價一度爆升，但亦經歷

數個月的調整，直至公布直播帶貨業務的詳細數據，令公司扭虧為盈後，股價才有較長時間的升

勢。參考新東方在綫的例子，他認為目前市場只係炒憧憬，投資者必須留意電視廣播之後公布的

數據，而今日股價先衝高收走低，相信相關炒作已近尾聲，不宜高追。

至於香港科技探索，黃偉豪指相比內地市場，香港在直播帶貨的氣氛較淡，２月訂單總商品

交易額及平均每日訂單總商品交易額都按年下跌，估計新業務未必改善到公司業績，今日同樣先

升後跌，宜待實際數據公布後才作部署。（ｅｒ）

