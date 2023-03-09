【企業盈警】齊屹科技料去年盈轉虧蝕最多１﹒５億人民幣

《經濟通通訊社９日專訊》齊屹科技（０１７３９）公布，預期集團於截至２０２２年１２

月３１日止年度，錄得公司權益持有人應佔虧損淨額約介乎１億元至１﹒５億元（人民幣．下同

）。截至２０２１年１２月３１日止年度，則錄得公司權益持有人應佔淨溢利約７４１０萬元。

預期虧損主要歸因收入總額減少、投資減值虧損及公允價值虧損５８００萬元、室內設計及

建築業務應收賬款及合約資產的預期信貸虧損約１５７０萬元。（ｈｐ）

