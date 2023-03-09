【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１５億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３１點，報２００８２點。最高升１０５點報

２０１５７點，最低跌１４３點報１９９０７點。恒指收報１９９２５點，跌１２５點或

０﹒６３％。

北水全日淨流入６﹒１５億元，減少９１﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中國電信（００７２８）；淨賣出最多的依次是盈

富基金（０２８００）、理想汽車（０２０１５）。

主板成交１０２９﹒３１億元減少１２﹒４％。其中港股通成交２８９﹒４億元，佔總成交

２８﹒１％。



＊德勤料今年５Ｇ移動網絡營運商達二百家＊



德勤中國科技、傳媒和電信行業主管合夥人林國恩表示，中國雖然對數據安全高度關注，但

中國平台經濟發展蓬勃，加上疫情後經濟重新開放，收購合併等商業活動回歸，相信待相關監管

政策明確後，對平台經濟的市場發展感到樂觀。

德勤發最新的科技、傳媒和電信行業預測，預計全球範圍內投資５Ｇ獨立組網的移動網絡營

運商數量將會翻倍，將從２０２２年的超過１００家增長至２０２３年底的至少２００家。

中國移動升３﹒０６％報６３﹒９元，北水淨買入４﹒４億元；騰訊控股跌２﹒６９％報

３４０﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；中國電信升４％報４﹒４２元，北水淨買入２﹒１億元

。

盈富基金跌０﹒４％報２０﹒１６元，北水淨賣出２６﹒６億元；理想汽車跌２﹒８４％報

８７﹒３５元，北水淨賣出０﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ４﹒３９

騰訊控股 （００７００） ３﹒０８

中國電信 （００７２８） ２﹒１３

美團 （０３６９０） １﹒０９

藥明生物 （０２２６９） １﹒０８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －２６﹒５５

理想汽車 （０２０１５） －０﹒５０

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