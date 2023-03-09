《美元走勢－羅明立》明日非農公布前，美匯將維持高位震盪

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒７０ １３７﹒２５ １３６﹒６０

歐元╱美元 １﹒０５５４ １﹒０５５６ １﹒０５３８

英鎊╱美元 １﹒１８５２ １﹒１８６１ １﹒１８３２

美元╱瑞郎 ０﹒９３９５ ０﹒９４１６ ０﹒９３９４

美元╱港元 ７﹒８４９６ ７﹒８４９９ ７﹒８４８７

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《美元走勢》美國２月ＡＤＰ就業人數增加２４﹒２萬，好過預期，而美聯儲局的褐皮書顯

示今年至今，經濟活動有所增加，價格升勢稍為放緩，但通脹壓力仍然廣泛存在，勞動緊張的情

況有輕微改善。鮑威爾在國會第二日講話時指，仍未對３月加息幅度有決定，要視乎最新的數據

而定，相信其所指的就是明天（１０日）的就業數據及下周的通脹數據。美匯指數亞洲時段逼近

１０６後回軟，全日持平收市。非美貨幣有所反彈但力度不強。加拿大央行議息後維持利率不變

，言論亦無新意，估計未來貨幣政策仍然以按兵不動為主。明日非農數據公布前，美匯將維持高

位震盪。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４９０ １﹒０５８０ １﹒０４５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒６５３０ ０﹒６６３０ ０﹒６４９０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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