《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布，截至去年１２月底止年度，錄虧損
１７﹒０５億元，前一年度純利６０﹒１９億元，每股基本及攤薄虧損０﹒５６元，前一年度每
股盈利１﹒９７元，派第二次中期股息０﹒２元，以代替派付末期股息。。２０２２年度每股合
共派付股息０﹒４元，按年持平。
期內，收入按年跌１９﹒２８％至１８０﹒６４億元；營業盈利減少２２﹒６５％至
６６﹒０３億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
09/03/2023 12:13
九倉（０００４）去年全年盈轉虧蝕１７億，第二次中期息０﹒２元
《經濟通通訊社９日專訊》九倉（００００４）公布，截至去年１２月底止年度，錄虧損
１７﹒０５億元，前一年度純利６０﹒１９億元，每股基本及攤薄虧損０﹒５６元，前一年度每
股盈利１﹒９７元，派第二次中期股息０﹒２元，以代替派付末期股息。。２０２２年度每股合
共派付股息０﹒４元，按年持平。
期內，收入按年跌１９﹒２８％至１８０﹒６４億元；營業盈利減少２２﹒６５％至
６６﹒０３億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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