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09/03/2023 12:21

佐丹奴（７０９）去年多賺４１％至２﹒７億，派末期息增至１５仙

　　《經濟通通訊社９日專訊》佐丹奴國際（００７０９）公布，截至２０２２年１２月３１日
止全年純利２﹒６８億元，按年升４１﹒０５％；每股基本盈利１７仙，較去年同期增加
４１﹒６７％；派發末期息１５仙，較去年同期增加５０％。
　　期內收入３７﹒９９億元，升１２﹒４％；毛利２１﹒４６億元，升１１﹒１９％。
（ｈｌ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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