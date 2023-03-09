佐丹奴（７０９）去年多賺４１％至２﹒７億，派末期息增至１５仙

《經濟通通訊社９日專訊》佐丹奴國際（００７０９）公布，截至２０２２年１２月３１日

止全年純利２﹒６８億元，按年升４１﹒０５％；每股基本盈利１７仙，較去年同期增加

４１﹒６７％；派發末期息１５仙，較去年同期增加５０％。

期內收入３７﹒９９億元，升１２﹒４％；毛利２１﹒４６億元，升１１﹒１９％。

（ｈｌ）



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