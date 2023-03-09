中電下月起向客戶提供三個月「燃料費特別回扣」，料最多涉款１億

《經濟通通訊社９日專訊》中電控股（００００２）旗下中華電力公司今日公布，由下月

（４月）起

向所有客戶提供為期三個月的「燃料費特別回扣」，目的是在疫後經濟復甦之際，進一步減低燃

料價格變動對客戶的影響，減輕他們的生活開支。公司估計，４－６月的燃料費特別回扣總額為

８０００萬元至１億元。



＊３月燃料調整費為每度電６２﹒８仙＊



按照燃料調整費每月自動調整的機制，中華電力在今年３月的燃料調整費為每度電６２﹒８仙

。中華電力將從燃料價格調整條款帳（燃料帳）撥出款項，在４－６月期間，為所有客戶提供「

燃料費特別回扣」，使客戶所支付的燃料調整費不高於每度電６２﹒８仙的水平。

由於現階段尚未知悉４－６月的實際燃料調整費，若屆時燃料調整費高於每度電６２﹒８港

仙，中華電力將會提供特別回扣，將燃料調整費維持於６２﹒８仙的水平。若燃料調整費低於每

度電６２﹒８ 仙，則會採用該月的實際燃料調整費用作計算電價。



＊燃料調整費短期內有望下調＊



中華電力總裁蔣東強表示，公司向客戶發放「燃料費特別回扣」，以反映早前能源價格的正

面發展及紓緩燃料成本波動對電價所造成的影響。他續稱，近來國際油價已經由較高位回落，走

勢有漸趨穩定的跡象，公司希望這個情況可以持續，而近幾星期，煤的價格亦有所下降，如果國

際油價及煤價繼續維持在較低水平，中電相信一段短時間後，大家會見到「燃料調整費」將會有

所下調，可以減輕客戶的電費壓力。（ｃｌ）

