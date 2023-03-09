【兩會焦點】消息：王滬寧成為新一屆全國政協主席候選人

《經濟通通訊社９日專訊》全國政協明天選出新一屆主席、副主席及秘書長等領導人選。《

香港電台》引述消息指，中共中央政治局常委王滬寧成為新一屆全國政協主席候選人。

至於政協副主席候選人有２３名，排名首位的是政治局委員兼統戰部部長石泰峰，預料將會

成為政協第一副主席；十三屆政協副主席梁振英成為唯一來自香港的副主席候選人。（ｂｉ）

