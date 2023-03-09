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09/03/2023 12:15

太古去年基本溢利跌１０％遜預期，或於５月ＡＧＭ前斥１４億回購

　　《經濟通通訊社９日專訊》太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）公布截至去年
１２月底止年度業績，去年集團錄得基本溢利４７﹒４８億元，按年跌１０﹒３％，遜預期。撇
除兩個年度的重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利３８億元，按年跌２２％。
集團稱，經常性基本溢利減少，主要是由於國泰航空（００２９３）的虧損增加，以及港機及太
古可口可樂的溢利下跌。
　　集團表示，地產部門方面，應佔太古地產（０１９７２）的經常性基本溢利５８﹒４４億元
，按年大致持平。期內，太古可口可樂溢利２３﹒９２億元，按年下跌６％，由於大中華區實施
防疫措施，加上成本壓力，受到不利影響，然而美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷。另
銷量則下跌。
　　國泰航空集團應佔虧損６５﹒４８億元，較２０２１年虧損５５﹒２７億元擴大，虧損增幅
反映來自聯屬公司的業績大幅轉弱。港機方面，應佔溢利１﹒８５億元，按年跌５３％。
　
＊董事局或在５月ＡＧＭ前斥１４億回購股份＊
　
　　太古指，去年公司回購３９３８﹒３萬股Ａ股及４４４２﹒５萬股Ｂ股，現金總代價為２６
億元，平均作價Ａ股每股５６﹒６元，Ｂ股每股９﹒２元。太古指，董事局有權於截至２０２３
年５月舉行股東周年大會（ＡＧＭ）前，另以１４億元的現金總代價回購股份。
　
＊白德利：對今年業務前景樂觀，通關利好航空業＊
　
　　集團主席白德利在業績報告中表示，對２０２３年的業務前景保持樂觀，中港通關等會為集
團業務帶來重大的正面影響，尤以航空業務為甚。
　　太古地產方面，預計中國內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦。香
港的辦公樓市場預計仍然疲弱，但對各主要市場的復甦感到樂觀。太古可口可樂方面，隨著防疫
措施結束，中國內地的銷量預計將會增加，並預計商品價格（及因此原料價格）將低於２０２２
年所達到的高峰水平。另柬埔寨及越南新收購的裝瓶業務，將帶來溢利貢獻。
　　此外，國泰航空正處於積極重建階段，相信對改善集團今年整體業績作出最大的貢獻，可運
載量仍然受到限制，但預計其營運的可載客量將於２０２３年年底前達到疫情前的７０％左右，
貨物收益率面對若干壓力，但已勝於疫情開始前的水平。港機方面，今年業績預計將隨著國際航
空交通復甦而有所改善。
　　他續指，去年集團於醫療保健方面的投資大受疫情影響，但情況於年底前有所改善，集團在
這項投資領域上繼續學習並對其抱有信心，今年續在中國內地及東南亞尋求機遇。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

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