太古去年基本溢利跌１０％遜預期，或於５月ＡＧＭ前斥１４億回購

《經濟通通訊社９日專訊》太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）公布截至去年

１２月底止年度業績，去年集團錄得基本溢利４７﹒４８億元，按年跌１０﹒３％，遜預期。撇

除兩個年度的重大非經常性項目後，集團於去年錄得經常性基本溢利３８億元，按年跌２２％。

集團稱，經常性基本溢利減少，主要是由於國泰航空（００２９３）的虧損增加，以及港機及太

古可口可樂的溢利下跌。

集團表示，地產部門方面，應佔太古地產（０１９７２）的經常性基本溢利５８﹒４４億元

，按年大致持平。期內，太古可口可樂溢利２３﹒９２億元，按年下跌６％，由於大中華區實施

防疫措施，加上成本壓力，受到不利影響，然而美國業務的強勁表現將大部分不利影響抵銷。另

銷量則下跌。

國泰航空集團應佔虧損６５﹒４８億元，較２０２１年虧損５５﹒２７億元擴大，虧損增幅

反映來自聯屬公司的業績大幅轉弱。港機方面，應佔溢利１﹒８５億元，按年跌５３％。



＊董事局或在５月ＡＧＭ前斥１４億回購股份＊



太古指，去年公司回購３９３８﹒３萬股Ａ股及４４４２﹒５萬股Ｂ股，現金總代價為２６

億元，平均作價Ａ股每股５６﹒６元，Ｂ股每股９﹒２元。太古指，董事局有權於截至２０２３

年５月舉行股東周年大會（ＡＧＭ）前，另以１４億元的現金總代價回購股份。



＊白德利：對今年業務前景樂觀，通關利好航空業＊



集團主席白德利在業績報告中表示，對２０２３年的業務前景保持樂觀，中港通關等會為集

團業務帶來重大的正面影響，尤以航空業務為甚。

太古地產方面，預計中國內地的零售物業投資收入將大幅回升，酒店業務亦將強勁復甦。香

港的辦公樓市場預計仍然疲弱，但對各主要市場的復甦感到樂觀。太古可口可樂方面，隨著防疫

措施結束，中國內地的銷量預計將會增加，並預計商品價格（及因此原料價格）將低於２０２２

年所達到的高峰水平。另柬埔寨及越南新收購的裝瓶業務，將帶來溢利貢獻。

此外，國泰航空正處於積極重建階段，相信對改善集團今年整體業績作出最大的貢獻，可運

載量仍然受到限制，但預計其營運的可載客量將於２０２３年年底前達到疫情前的７０％左右，

貨物收益率面對若干壓力，但已勝於疫情開始前的水平。港機方面，今年業績預計將隨著國際航

空交通復甦而有所改善。

他續指，去年集團於醫療保健方面的投資大受疫情影響，但情況於年底前有所改善，集團在

這項投資領域上繼續學習並對其抱有信心，今年續在中國內地及東南亞尋求機遇。（ｒｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

