【內房困局】旭輝控股據報正出售包括總部在內的上海資產

《經濟通通訊社９日專訊》據《南華早報》報道，旭輝控股（００８８４）正在出售其上海
資產，包括被作為集團總部、位於上海虹橋區的恒基旭輝中心。
報道指，旭輝還準備出售三個購物中心和寫字樓綜合項目以及一個純寫字樓項目。
旭輝今年境內利息和本金償付額應為５﹒３４億元人民幣，集團早前發公告稱，公司經營業
務正常推進，積極提升銷售和回款，並積極維護境內融資，保障投資者權益。（ａｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事09/03/2023
西安發布流感大流行應急預案，稱必要時停工停市停課
|香港要聞09/03/2023
澳區人大：香港民主派若不服被拒入境澳門可提出上訴
|財經熱話09/03/2023
《午市前瞻》
|國際動態09/03/2023
荷蘭擬夏季前公布，限制向中國出口尖端晶片製造設備
|開市Good Morning09/03/2023
林家亨：媒體加入直播帶貨行列或能吸引更多資金 龍頭投資價值較大
|香港要聞09/03/2023
政府擬修例強留人才 牙科生畢業後需實習一年才可註冊
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰