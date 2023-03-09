【內房困局】旭輝控股據報正出售包括總部在內的上海資產

《經濟通通訊社９日專訊》據《南華早報》報道，旭輝控股（００８８４）正在出售其上海

資產，包括被作為集團總部、位於上海虹橋區的恒基旭輝中心。

報道指，旭輝還準備出售三個購物中心和寫字樓綜合項目以及一個純寫字樓項目。

旭輝今年境內利息和本金償付額應為５﹒３４億元人民幣，集團早前發公告稱，公司經營業

務正常推進，積極提升銷售和回款，並積極維護境內融資，保障投資者權益。（ａｃ）

