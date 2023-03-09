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09/03/2023 16:31

港鐵（６６）去年純利增２﹒９％至９８﹒３億元，派息０﹒８９元

　　《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至去年底止年度，純利錄
９８﹒２７億元，按年增長２﹒９％，每股基本盈利１﹒５９元，派末期息每股０﹒８９元，全
年普通股息合共每股１﹒３１元，較２０２１年增加３﹒１％
　　期內，集團總收入按年升１﹒３％至４７８﹒１２億元，經常性業務利潤大跌９１﹒３％至
１﹒５７億元。（ａｃ）
　
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

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