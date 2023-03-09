港鐵（６６）去年純利增２﹒９％至９８﹒３億元，派息０﹒８９元

《經濟通通訊社９日專訊》港鐵（０００６６）公布，截至去年底止年度，純利錄

９８﹒２７億元，按年增長２﹒９％，每股基本盈利１﹒５９元，派末期息每股０﹒８９元，全

年普通股息合共每股１﹒３１元，較２０２１年增加３﹒１％

期內，集團總收入按年升１﹒３％至４７８﹒１２億元，經常性業務利潤大跌９１﹒３％至

１﹒５７億元。（ａｃ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告＊

