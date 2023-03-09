吉利汽車（１７５）：向聯交所申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，公司已經向聯交所提交有關增設
人民幣櫃台的申請，以有意支持聯交所新推出的港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。
集團指，相信雙櫃台安排可以為投資者提供新的交易貨幣選擇、並有可能提供更多流動性。
港幣－人民幣雙櫃台模式亦允許莊家為其人民幣櫃台提供流動性，並縮小其港幣櫃台和人民幣櫃
台之間的價格差異。（ａｃ）
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