《小傳日記》傳債券持有人敦促許家印拎錢還債，恒大復牌無期？

《小傳日記》恒大（０３３３３）自從爆發債務問題而停牌後，內房股經歷咗一段非常低沉

嘅時期。近日有外電引述消息人士指，恒大打算喺３月２０日（即係下次法院清盤聆訊）之前，

公布部分債務重組條款，以尋求將清盤聆訊再次延期。

據消息人士指，恒大集團一直試圖同主要離岸債券持有人達成協議，條款包括將部分債務轉

換為股權。最新討論包括將部分債務轉為恒大物業（０６６６６）和恒大汽車（００７０８）股

份價格同埋比率。不過，消息人士話恒大已作出「一啲妥協」，但同預期仍然不匹配。據指，債

券持有人一直敦促集團主席許家印自己拎多啲錢去還債。

恒大債務超過３０００億美金，當中境外債佔２２７億美金。舊年初，集團開始債務重組程

序，但據報仲未同債務持有人就細節達成協議。舊年１１月，一名債權人提交嘅清盤申請舉行聽

證會上，法官命令恒大要喺３月６日左右提供債務重組進度報告。恒大當時同法庭講，目標係最

早喺２月底之前攞到債權人對債務重組提議嘅批准。

按照依家嘅進度，恒大睇嚟仲要多啲時間先同債權人傾掂數，而許家印傳出畀人催拎多啲錢

還債，搞到情況好似變差咗。接連傳出負面消息，呢單嘢睇怕都無咁快解決到，恒大幾時先復到

牌呢？相信搵水晶球都未必睇到！請請！



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