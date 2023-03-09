《真知灼見－溫灼培》加央行停加息利淡加元

《真知灼見》於周三（８日）晚議息會，加央行如市場預期維持所有貨幣政策不變，息率保

持於４﹒５％水平。事件令市場更加深信加央行將成為七大貨幣中最早完成加息周期的央行。按

照加央行所言，經過了多次加息後該行想停一停，待加息對經濟所帶來的影響逐步浮現，再考慮

下一步動作。至於１月份加拿大年通脹率（ＣＰＩ）雖高企５﹒９％，但如通脹的路徑是趨向加

央行所預期緩慢下降，並於今年中回落到該行預期的３％水平，這樣加央行認為往後便不用再加

息。當然，如通脹再度回升加央行也保留進一步加息可能。而按利率期貨價格變化顯示，市場普

遍預期於４月、６月及７月的議息會，加央行將維持息率不變，待９月才有七成機率加息２５基

點。



＊息差擴闊只是其一＊



當美息處４﹒７５％而聯儲局尚在準備加息，當美加兩地息差有機會進一步擴闊下這當然不

利於加元，也解釋了在周三晚議息會後加元隨即跌至１﹒３８兌１美元的原因。現在市場焦點已

轉移到美國身上，看聯儲局尚有多少加息空間，及一旦加息美國的經濟能否承受等。一點必須理

解，加拿大經濟極度依賴美國，七成以上出口也是輸向美國。所以如美國經濟一旦因加息過猛而

放慢，從而削弱美國消費者對加拿大出口的吸納能力，這將同會損害加拿大經濟以至加元匯價表

現。技術上，１﹒４０兌１美元水平可視為加元的下一個較大支持位置。在利淡因素充斥下料加

元走勢偏軟。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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