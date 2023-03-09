《財金樂道－陳樂怡》多重逆風牽動情緒，恒指宜守１９６００

《財金樂道》內地２月製造業及服務業ＰＭＩ均勝預期，鞏固市場對於內地經濟復甦的信心

。不過，政府工作報告採取審慎保守態度，短期推出大規模穩增長政策的機會不大，大市缺乏支

持。加上，美國聯儲局主席鮑威爾放鷹，指出３月或再次提速加息。加息周期延長，不利風孩資

產。峰值利率指引有待３月會議點陣圖揭曉，短期需留意美國２月非農就業數據。此外，中美關

係時有暗湧，科技角力持續，牽制投資情緒，恒指宜守１９６００點。



＊內地刺激政策增量空間或有限＊



兩會方面，２０２３年經濟增長目標５％左右，低於２０２１年的６％以上及２０２２年

５﹒５％左右，靠近市場預期區間下限，反映政府展望較為審慎保守，降低市場對強力政策刺激

的預期。市場原先預期經濟增長目標定在５－５﹒５％，甚至兩會前夕更有傳聞指有機會定在

６％。

另外，財政政策要加力提效，赤字率由２０２２年的２﹒８％，提升至３％，符合預期。新

增專項債３﹒８萬億元人民幣，略低於預期的４萬億元。貨幣政策重申精準有力，保持廣義貨幣

供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，整體立場與去年底的中央經濟工作會議相

近。惟字眼上，報告未有再提２０２２年「加大穩健的貨幣政策實施力度」，暗示政策增量空間

或有限，更著重於政策傳導。



＊五一預訂見起色，關注旅遊股＊



另外，人行行長易綱表示，現時「實際利率的水準是比較合適的」，市場解讀減息機會不大

。但易綱表明「用降準的辦法來提供長期流動性，支援實體經濟，綜合考慮還是一種比較有效的

方式」，意味人行未來不排除下調存款準備金率，以支持經濟增長。產業方面，數字經濟獲政府

重視，預計５Ｇ、數據中心等主題將受惠。

板塊方面，內地「五一」假期內地遊訂單量提前搶訂，攜程（０９９６１）平台數據則顯示

，「五一」遊預訂已經逐見起色。截至２ 月２８ 日，預訂今年「五一」假期內地整體旅遊訂

單量已較去年同期的訂單量增長１５０％。攜程第四季業績勝預期，踏入２０２３年國內遊和出

境遊需求強勁復甦，受商業客需求回升，本地機票及酒店預訂量已超越２０１９水平，出境遊則

恢復至２０１９年４０％。

同程旅行數據顯示，最近３０日，「五一」相關產品的用戶搜索量增長５０﹒３％；「五一

」相關旅行產品預訂周期較去年提前，其中，選擇提前兩個月預訂「五一」期間酒店的用戶較去

年同期增長２２％。儘管離五一假期仍有一段時間，相對於２０２３年春節，五一假期疫情高峰

已過，出行需求料會進一步提升，促使消費者提早預訂旅遊產品以鎖定價格。預計相關消息有望

成為旅客消費股催化劑，建議關注同程（００７８０）、攜程（０９９６１）、中免

（０１８８０）及華住（０１１７９）。

（信達國際研究部助理經理 陳樂怡）





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