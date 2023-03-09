【兩會焦點】朱麗平：建議提升中歐班列開行數量和質量

《經濟通通訊社９日專訊》兩會期間，全國人大代表、中國鐵路上海局集團財務部運營成本

科副科長朱麗平在上海團分組審議政府工作報告時說，中歐班列將有效激發沿線國家對中國的市

場需求和國內外貿企業的發展活力，給各地經濟帶來更大機遇，建議加強組織協調，提升班列開

行數量和質量。（ｌｃ）

