【兩會焦點】五糧液董事長曾從欽：白酒業仍處於結構性繁榮周期

《經濟通通訊社９日專訊》兩會期間，全國人大代表、五糧液（深：０００８５８）董事長

曾從欽在接受媒體採訪時表示，目前白酒行業仍處於以結構性繁榮為特徵的新一輪長周期，優勢

品牌、優勢企業、優勢產區將持續分享行業結構性紅利，今年春節高端白酒的動銷勢頭足以證明

這個基本判斷沒有改變。

為推動白酒業持續高質量發展，曾從欽認為需要從四個方面著手：一是加快構建現代化產業

體系，加快數字經濟和實體經濟深度融合；二是加快推動供給側結構性改革，增強微觀主體活力

，增強產業鏈供應鏈競爭力；三是大力提升行業基礎研究和轉化應用水平，實現更強創新力、創

造更高附加值；四是以能釀出美酒的標準，想方設法保護好長江上游水質，全力創建「零碳酒企

」，打造中國白酒生態標桿。

下一步，五糧液的將做好三個方面的工作，一是完成主業目標，即原酒產能達到２０萬噸、

基酒存儲能力達到１００萬噸、銷售收入達到１０００億元人民幣、利稅總額達到８００億元人

民幣。

二是聚焦綠色，全面推進擴綠、節能、減污、降碳，加快產區標準建設，構建與國際接軌的

產區、酒莊、產品標準體系。

三是打造行業領先的產業生態圈。著力做強做優做大現代包裝、現代物流、金融投資產業，

打造集研發、設計、生產於一體的一站式專業化包裝集成供應基地，加緊構建具有行業特色的金

融平台。（ｌｃ）

