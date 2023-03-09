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09/03/2023 09:10

【兩會焦點】康希諾首席科學官朱濤：建議持續鼓勵創新疫苗研發

　　《經濟通通訊社９日專訊》兩會期間，全國政協委員、康希諾（０６１８５）
（滬：６８８１８５）首席科學官朱濤帶來兩份提案，包括建議進一步優化疫苗等藥品「緊急使
用」相關審批流程和持續鼓勵創新疫苗研發等。
　　疫苗「緊急使用」是指公共衛生處於緊急狀態或存在陷入緊急狀態的危險時，國務院藥品監
督管理部門可以附條件批准新疫苗註冊申請。此次新冠疫情是法規制定後首次面對的「重大突發
公共衛生事件」。朱濤建議，盡快完善相關法規具體執行過程，總結抗疫成功經驗，形成明確審
批流程；盡快健全配套機制，從研發、生產、銷售等多環節、多角度鼓勵醫藥企業勇於承擔公共
衛生責任等。
　　另外，疫苗行業是長周期行業，一款疫苗的成功問世，往往需要研發團隊８－１０年持之不
懈的探索和試錯，與資金成本相比，時間成本的消耗更加驚人。因此，在鼓勵創新疫苗研發方面
，朱濤建議，可以通過積極政策引導，鼓勵創新疫苗研發，推動長三角、珠三角、京津冀等生物
醫藥產業集群地重視疫苗相關技術、人才、資金儲備。
　　他又建議給予持續性的購地、租賃補貼、設備設施改造、產業升級、人才吸引、財稅減免、
關稅減免等鼓勵政策，耐心培育企業發展；發揮財政槓桿效應，對天使輪前、天使輪後企業，引
入社會資本等等。（ｌｃ）

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