《思前想後－郭思治》若先低後高形態不變，上尋月內高位機會較大

《思前想後》大市自踏進３月份後，恒指先於１日由１９８４９點大幅急升至２０６７４點

，最後報收２０６１９點，較上日急升８３３點，經此急升，恒指已成功重越２５０天線（約在

１９９１３點左近）及１０天線（約在２０３２７點左近），即是說，大市已漸擺脫反覆不斷尋

低位之弱態，其後一直穩守於上述兩組平均移動線之上，而恒指更於７日一度升至２１００５點

，即在短短５個交易日內，恒指暫已由１日之低位１９８４９點升至７日之高位２１００５點，

而本月大市亦初呈先低後高之形態，但由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，

加上１１５６點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上定必有更大之

波幅點出現，從而拉闊月內高低位之相距，而從目前之市勢看，只要先低後高之形態不變，大市

往上尋月內高位之機會似較大，一般而言，如大市於月初出現低位，只要先低後高之形態不變，

高位該會在月中左右才出現。



＊重越２０天５０天線或再試頂，惟成交金額須明顯增加＊



再看移動線方面之表現，由於大市曾成功重越２５０天線（約在１９９０４點左近）及１０

天線（約在２０２８７點左近），故只要恒指能續穩守於上述兩組平均移動線之上，技術上該有

利短期後市再候機上試２０天線（約在２０６１６點左近）及５０天線（約在２０９５９點左近

），需留意的是，恒指如能再成功重越２０天線及５０天線，即表示其時大市已重越各組常用的

平均移動線，論形勢當有利大市再呈欲試頂之趨勢，而所指的頂，暫該為１月２７日之高位

２２７００點，當然，大市之成交金額能否明顯增加至為關鍵，因大市如出現突破但動力卻不相

配，升勢定必漸受規限。



＊跌穿本年低位也不用擔心，惟需做妥風險管理＊



不妨拉闊一點看，直到目前一刻止計，本年大市之低位暫仍為１月３日之１９３０３點，而

高位則為１月２７日之２２７００點，即本年大市之波幅暫為３３９７點，而形態則暫屬先低而

後高，首先，一年恒指之高低位是絕不會同時出現於一個月之內，加上３３９７點之波幅亦絕不

能滿足年內之所需，故在本年餘下之交易日，定必有更大之波幅點出現，簡單點說，只要恒指不

跌穿１月３日之低位１９３０３點，在先低後高之形態主導下，大市該會候機先突破１月２７日

之高位２２７００點，繼而再進一步往上尋年內之新高，需指出的是，即使恒指跌穿１月３日之

低位１９３０３點，技術上亦只屬下尋大跌浪之右腳而已，實不用太擔心，惟個人之風險管理定

需做妥。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



